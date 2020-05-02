В Ираке при столкновении с боевиками ИГ* погибли десять ополченцев

БЕЙРУТ, 2 мая - РИА Новости. Боевики террористической группировки " Боевики террористической группировки " Исламское государство "* атаковали опорный пункт иракского шиитского вооруженного формирования "Хашед аш-Шааби" в провинции Салах-эд-Дин , десять ополченцев погибли и четверо получили ранения, сообщается в субботу в заявлении пресс-службы безопасности Ирака

"Шесть бойцов расстреляны боевиками террористической группировки ИГ* при нападении поздней ночью вчера на позицию принадлежащую 35 бригаде "Хашед аш-Шааби" в районе Мкейшифа провинции Салах-эд-Дин", - сообщается в заявлении.

Согласно коммюнике, еще три бойца погибли и четверо получили ранения в результате подрыва одной из машин, которая двигалась к атакованной позиции на подкрепление.

Еще один боец шиитского ополчения был застрелен террористами в деревне Тель-Дахаб в Самарра, говорится в заявлении.