В Берлине возложили венки к зданию, где подписывали капитуляцию города

БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев, посол Республики Беларусь в ФРГ Денис Сидоренко приняли в субботу по приглашению правящего бургомистра Берлина Михаэля Мюллера участие в торжественном церемонии, посвящённой 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.
В рамках церемонии состоялось совместное возложение венков у исторического здания, где в 1945 году располагался штаб советской восьмой гвардейской армии. Второго мая 1945 года немецкий генерал Хельмут Вайдлинг подписал там приказ о капитуляции частей вермахта, ведущих бои в столице.
© РИА Новости / Ангелина ТимофееваПредставитель собрания жильцов здания в Берлине, где 2 мая 1945 года была подписана капитуляция сил нацистской армии в Берлине, Йоахим Диллингер
Представитель собрания жильцов здания в Берлине, где 2 мая 1945 года была подписана капитуляция сил нацистской армии в Берлине, Йоахим Диллингер
В торжествах приняли участие порядка 20 человек - это были представители иностранного дипкорпуса, Сената Берлина, журналистов. Число участников было ограничено организаторами - из-за мер по борьбе с пандемией коронавируса, принятых в Германии. Как сообщила газета Tagesspiegel, от участия в церемонии отказался посол Украины в ФРГ, который счел для себя неприемлемым почтить память погибших при взятии Берлина украинских бойцов Красной Армии из-за участия в мероприятии представителей России.
"Это важно для общины в этом доме - продолжать рассказывать берлинцам об этом историческом месте. Это часть нашей городской истории. Я также считаю, что важно вспоминать об этой дате - это конец насилия, конец диктатуры, преследования людей. Это важно и актуально в сегодняшние дни", - заявил РИА Новости бургомистр Берлина Мюллер.
Второго мая 1945 года советские войска полностью овладели столицей Германии Берлином в ходе Берлинской стратегической наступательной операции, которая проводилась с 16 апреля по 8 мая 1945 года.
Берлин являлся не только политическим оплотом нацизма, но и одним из крупнейших военно-промышленных центров Германии. На берлинском направлении были сосредоточены основные силы вермахта. В самом Берлине было сформировано около 200 батальонов фольксштурма (отряды народного ополчения Третьего рейха), а общая численность гарнизона превышала 200 тысяч человек.