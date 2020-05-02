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75 лет Великой Победы
2020-05-02T14:53
https://ria.ru/20200502/1570892762.html
В Берлине возложили венки к зданию, где подписывали капитуляцию города
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570893215_0:325:2730:1861_1036x0_80_0_0_842c01e4ee21ae8cab7150c198a3a6a6.jpg
РИА Новости

В Берлине возложили венки к зданию, где подписывали капитуляцию города

13:43 02.05.2020 (обновлено: 14:53 02.05.2020)
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© РИА Новости / Ангелина ТимофееваПосол России в ФРГ Сергей Нечаев, бургомистр Берлина Михаэль Мюллер и посол Республики Беларусь в ФРГ Денис Сидоренко во время торжественной церемонии, посвящённой 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине
Посол России в ФРГ Сергей Нечаев, бургомистр Берлина Михаэль Мюллер и посол Республики Беларусь в ФРГ Денис Сидоренко во время торжественной церемонии, посвящённой 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
Посол России в ФРГ Сергей Нечаев, бургомистр Берлина Михаэль Мюллер и посол Республики Беларусь в ФРГ Денис Сидоренко во время торжественной церемонии, посвящённой 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине
БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев, посол Республики Беларусь в ФРГ Денис Сидоренко приняли в субботу по приглашению правящего бургомистра Берлина Михаэля Мюллера участие в торжественном церемонии, посвящённой 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.
В рамках церемонии состоялось совместное возложение венков у исторического здания, где в 1945 году располагался штаб советской восьмой гвардейской армии. Второго мая 1945 года немецкий генерал Хельмут Вайдлинг подписал там приказ о капитуляции частей вермахта, ведущих бои в столице.
© РИА Новости / Ангелина ТимофееваПредставитель собрания жильцов здания в Берлине, где 2 мая 1945 года была подписана капитуляция сил нацистской армии в Берлине, Йоахим Диллингер
Представитель собрания жильцов здания в Берлине, где 2 мая 1945 года была подписана капитуляция сил нацистской армии в Берлине, Йоахим Диллингер
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
Представитель собрания жильцов здания в Берлине, где 2 мая 1945 года была подписана капитуляция сил нацистской армии в Берлине, Йоахим Диллингер
В торжествах приняли участие порядка 20 человек - это были представители иностранного дипкорпуса, Сената Берлина, журналистов. Число участников было ограничено организаторами - из-за мер по борьбе с пандемией коронавируса, принятых в Германии. Как сообщила газета Tagesspiegel, от участия в церемонии отказался посол Украины в ФРГ, который счел для себя неприемлемым почтить память погибших при взятии Берлина украинских бойцов Красной Армии из-за участия в мероприятии представителей России.
"Это важно для общины в этом доме - продолжать рассказывать берлинцам об этом историческом месте. Это часть нашей городской истории. Я также считаю, что важно вспоминать об этой дате - это конец насилия, конец диктатуры, преследования людей. Это важно и актуально в сегодняшние дни", - заявил РИА Новости бургомистр Берлина Мюллер.
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Второго мая 1945 года советские войска полностью овладели столицей Германии Берлином в ходе Берлинской стратегической наступательной операции, которая проводилась с 16 апреля по 8 мая 1945 года.
Берлин являлся не только политическим оплотом нацизма, но и одним из крупнейших военно-промышленных центров Германии. На берлинском направлении были сосредоточены основные силы вермахта. В самом Берлине было сформировано около 200 батальонов фольксштурма (отряды народного ополчения Третьего рейха), а общая численность гарнизона превышала 200 тысяч человек.
1910001
75 лет Великой ПобедыРоссияСергей Нечаев (дипломат)Великая Отечественная война (1941-1945)ГерманияБерлин (город)В мире
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