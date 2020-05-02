В Берлине возложили венки к зданию, где подписывали капитуляцию города

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев, бургомистр Берлина Михаэль Мюллер и посол Республики Беларусь в ФРГ Денис Сидоренко во время торжественной церемонии, посвящённой 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев, бургомистр Берлина Михаэль Мюллер и посол Республики Беларусь в ФРГ Денис Сидоренко во время торжественной церемонии, посвящённой 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине

БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. Посол России в ФРГ Посол России в ФРГ Сергей Нечаев , посол Республики Беларусь в ФРГ Денис Сидоренко приняли в субботу по приглашению правящего бургомистра Берлина Михаэля Мюллера участие в торжественном церемонии, посвящённой 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.

В рамках церемонии состоялось совместное возложение венков у исторического здания, где в 1945 году располагался штаб советской восьмой гвардейской армии. Второго мая 1945 года немецкий генерал Хельмут Вайдлинг подписал там приказ о капитуляции частей вермахта, ведущих бои в столице.

© РИА Новости / Ангелина Тимофеева Представитель собрания жильцов здания в Берлине, где 2 мая 1945 года была подписана капитуляция сил нацистской армии в Берлине, Йоахим Диллингер © РИА Новости / Ангелина Тимофеева Представитель собрания жильцов здания в Берлине, где 2 мая 1945 года была подписана капитуляция сил нацистской армии в Берлине, Йоахим Диллингер

В торжествах приняли участие порядка 20 человек - это были представители иностранного дипкорпуса, Сената Берлина, журналистов. Число участников было ограничено организаторами - из-за мер по борьбе с пандемией коронавируса, принятых в Германии . Как сообщила газета Tagesspiegel, от участия в церемонии отказался посол Украины в ФРГ, который счел для себя неприемлемым почтить память погибших при взятии Берлина украинских бойцов Красной Армии из-за участия в мероприятии представителей России.

"Это важно для общины в этом доме - продолжать рассказывать берлинцам об этом историческом месте. Это часть нашей городской истории. Я также считаю, что важно вспоминать об этой дате - это конец насилия, конец диктатуры, преследования людей. Это важно и актуально в сегодняшние дни", - заявил РИА Новости бургомистр Берлина Мюллер.

Второго мая 1945 года советские войска полностью овладели столицей Германии Берлином в ходе Берлинской стратегической наступательной операции, которая проводилась с 16 апреля по 8 мая 1945 года.