Сенатор призвал россиян не рассчитывать на отпуск за границей в этом году

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Россиянам не стоит рассчитывать на отпуск за границей до конца этого года, риск того, что купленными авиабилетами и забронированными гостиницами за рубежом не удастся воспользоваться из-за ситуации с коронавирусом, велик, заявил РИА Новости первый зампред комитета Россиянам не стоит рассчитывать на отпуск за границей до конца этого года, риск того, что купленными авиабилетами и забронированными гостиницами за рубежом не удастся воспользоваться из-за ситуации с коронавирусом, велик, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский

"Я бы посоветовал россиянам не рисковать в этом году, не покупать для выезда из страны до конца этого года билеты, не бронировать гостиницы", - сказал сенатор.

По словам Рязанского, ситуация с коронавирусом вряд ли позволит до конца года европейским странам и другим государствам открыть свои границы для иностранных туристов.

"Поэтому сейчас не стоит увлекаться выгодными предложениями, в том числе, турфирм, даже если они обещают большую скидку", - подчеркнул он.

Что кажется следующего года, то, планируя свой зарубежный отпуск, сказал сенатор, надо постоянно мониторить ситуацию с коронавирусом и строить планы, исходя из обстановки. При этом Рязанский прогнозирует, что многие зарубежные отели после своего открытия будут предлагать очень выгодные тарифы.

"Как только начнут снимать массово ограничения, как только ситуация будет развиваться позитивно, то всегда можно будет успеть купить билет и забронировать гостиницу. Заинтересованность отелей за рубежом будет очень высокой, и появится очень много выгодных предложений", - отметил он.