Эксперт прокомментировал прекращение полномочий Дариги Назарбаевой

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Указ президента Казахстана Указ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о прекращении полномочий депутата сената (верхняя палата) парламента страны Дариги Назарбаевой является элементом внутриэлитной борьбы, но такое решение не могло быть принято без одобрения первого президента страны Нурсултана Назарбаева , считает заведующий отделом Средней Азии и Казахстана института СНГ Андрей Грозин.

Ранее в субботу пресс-служба президента сообщила, что Токаев подписал указ о прекращении полномочий Назарбаевой в качестве депутата сената. Причина этого решения до настоящего времени не обнародована.

Как отметил эксперт, Назарбаева в течение последнего года рассматривалась в качестве потенциального сменщика действующего президента страны. Ее назначение во главе сената многими рассматривалось изначально как шаг со стороны первого президента, который уравновешивал возможности Токаева и не давал новому президенту взять всю полноту власти в свои руки.

"Проблема Дариги Назарбаевой была в том, что она воспринималась частью казахстанской элиты, частью политического правящего класса как человек, стремящийся занять первое место. Это устраивало далеко не всех в казахстанском правящем классе в силу многих причин. В силу и особенности ее характера, в силу особенности людей, которые составляют команду Дариги и отношений этих людей с разными другими правящими финансово-промышленными группами Казахстана", - сказал Грозин РИА Новости.

По его мнению, Назарбаева при всех талантах, которые у нее есть, - фигура недостаточно готовая к тому, чтобы взвалить на свои плечи ответственность за то, что происходит в стране. "Так же точно, как и Гульнара Каримова никогда не была готова к тому, чтобы полностью ответить за то, что происходило и происходит в Узбекистане", - подчеркнул эксперт.

"То есть дело в личных качествах Дариги как политика, как человека, а не как представителя слабого пола. Дело в том, что Токаев, убирая этим решением Даригу от соблазна использовать главный после президентского пост в стране для решения своих проблем, расчищает для себя поле, развязывает себе руки. То есть это элемент внутриэлитной борьбы, откровенно говоря", - считает Грозин.

По его мнению, в результате такого решения возникла большая определенность, и исчезло предположение, что сегодня-завтра Токаев по тем или иным причинам уйдет от власти, а по конституции его пост займет Назарбаева, теперь такие разговоры лишились смысла.

"Необходимо посмотреть, кто придет на смену Дариге, и посмотреть, куда уйдет сама Дарига Нурсултановна, потому что это человек очень весовой, несмотря на все ограничения, о которых я говорил. У нее группа, у нее команда, такие люди просто так на пенсию, на малозначительные должности не уходят", - подчеркнул эксперт.

"В данном случае я абсолютно убежден, что это решение по ее перестановке принималось в соответствии с решением первого президента, потому что без него такое решить Токаев бы не смог. При всех его способностях, талантах и возможностях, понятно, что без консультации с первым президентом такое решение принять было невозможно", - считает Грозин.

Он отметил, что так как Дарига – фигура, которая очень многих в Казахстане не устраивала, вполне возможно, что Назарбаев пошел навстречу не только желаниям Токаева, но и навстречу желаниям других крупных казахстанских игроков.

Эксперт подчеркнул, что снятием Назарбаевой с должности спикера сената Токаев не мог бы снизить степень влияния в стране первого президента. "Это невозможно в силу множества причин. У первого президента сохраняются ведущие механизмы влияния на всю политическую ситуацию. Это и совет безопасности. За ним остается партия власти, остается лояльность абсолютного большинства ведущих элитных групп страны. Токаев не может пока сказать, что лояльность элиты даже не то, что абсолютная по отношению к нему, что она полная, доминирующая. Внешняя лояльность существует, но то, насколько качественна эта лояльность элиты по отношению к Токаеву, – это большой вопрос", - считает он.

Эксперт добавил, что Назарбаева не вписывается в действующий политический сценарий транзита власти в стране, который, начавшись в прошлом году, все еще продолжается.

"Сценарий закончится, очевидно, только с полным переходом власти в одни руки, а не так как сейчас, в ситуации, которую называют двоевластием. Пока этого нет, пока политическая элитная система трансформируется, поэтому принимаются такие решения, как сегодня, действительно неожиданные", - отметил Грозин.