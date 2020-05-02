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2020-05-02T13:04
https://ria.ru/20200502/1570891012.html
Эксперт прокомментировал прекращение полномочий Дариги Назарбаевой
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РИА Новости

Эксперт прокомментировал прекращение полномочий Дариги Назарбаевой

12:47 02.05.2020 (обновлено: 13:04 02.05.2020)
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© Sputnik / Болат ШайхиновДарига Назарбаева
Дарига Назарбаева
© Sputnik / Болат Шайхинов
Дарига Назарбаева. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Указ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о прекращении полномочий депутата сената (верхняя палата) парламента страны Дариги Назарбаевой является элементом внутриэлитной борьбы, но такое решение не могло быть принято без одобрения первого президента страны Нурсултана Назарбаева, считает заведующий отделом Средней Азии и Казахстана института СНГ Андрей Грозин.
Ранее в субботу пресс-служба президента сообщила, что Токаев подписал указ о прекращении полномочий Назарбаевой в качестве депутата сената. Причина этого решения до настоящего времени не обнародована.
Как отметил эксперт, Назарбаева в течение последнего года рассматривалась в качестве потенциального сменщика действующего президента страны. Ее назначение во главе сената многими рассматривалось изначально как шаг со стороны первого президента, который уравновешивал возможности Токаева и не давал новому президенту взять всю полноту власти в свои руки.
"Проблема Дариги Назарбаевой была в том, что она воспринималась частью казахстанской элиты, частью политического правящего класса как человек, стремящийся занять первое место. Это устраивало далеко не всех в казахстанском правящем классе в силу многих причин. В силу и особенности ее характера, в силу особенности людей, которые составляют команду Дариги и отношений этих людей с разными другими правящими финансово-промышленными группами Казахстана", - сказал Грозин РИА Новости.
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По его мнению, Назарбаева при всех талантах, которые у нее есть, - фигура недостаточно готовая к тому, чтобы взвалить на свои плечи ответственность за то, что происходит в стране. "Так же точно, как и Гульнара Каримова никогда не была готова к тому, чтобы полностью ответить за то, что происходило и происходит в Узбекистане", - подчеркнул эксперт.
"То есть дело в личных качествах Дариги как политика, как человека, а не как представителя слабого пола. Дело в том, что Токаев, убирая этим решением Даригу от соблазна использовать главный после президентского пост в стране для решения своих проблем, расчищает для себя поле, развязывает себе руки. То есть это элемент внутриэлитной борьбы, откровенно говоря", - считает Грозин.
По его мнению, в результате такого решения возникла большая определенность, и исчезло предположение, что сегодня-завтра Токаев по тем или иным причинам уйдет от власти, а по конституции его пост займет Назарбаева, теперь такие разговоры лишились смысла.
"Необходимо посмотреть, кто придет на смену Дариге, и посмотреть, куда уйдет сама Дарига Нурсултановна, потому что это человек очень весовой, несмотря на все ограничения, о которых я говорил. У нее группа, у нее команда, такие люди просто так на пенсию, на малозначительные должности не уходят", - подчеркнул эксперт.
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"В данном случае я абсолютно убежден, что это решение по ее перестановке принималось в соответствии с решением первого президента, потому что без него такое решить Токаев бы не смог. При всех его способностях, талантах и возможностях, понятно, что без консультации с первым президентом такое решение принять было невозможно", - считает Грозин.
Он отметил, что так как Дарига – фигура, которая очень многих в Казахстане не устраивала, вполне возможно, что Назарбаев пошел навстречу не только желаниям Токаева, но и навстречу желаниям других крупных казахстанских игроков.
Эксперт подчеркнул, что снятием Назарбаевой с должности спикера сената Токаев не мог бы снизить степень влияния в стране первого президента. "Это невозможно в силу множества причин. У первого президента сохраняются ведущие механизмы влияния на всю политическую ситуацию. Это и совет безопасности. За ним остается партия власти, остается лояльность абсолютного большинства ведущих элитных групп страны. Токаев не может пока сказать, что лояльность элиты даже не то, что абсолютная по отношению к нему, что она полная, доминирующая. Внешняя лояльность существует, но то, насколько качественна эта лояльность элиты по отношению к Токаеву, – это большой вопрос", - считает он.
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Эксперт добавил, что Назарбаева не вписывается в действующий политический сценарий транзита власти в стране, который, начавшись в прошлом году, все еще продолжается.
"Сценарий закончится, очевидно, только с полным переходом власти в одни руки, а не так как сейчас, в ситуации, которую называют двоевластием. Пока этого нет, пока политическая элитная система трансформируется, поэтому принимаются такие решения, как сегодня, действительно неожиданные", - отметил Грозин.
Эксперт подчеркнул, что в любом случае надо подождать больше информации по этому поводу, сейчас еще слишком рано говорить о глубинных причинах. Он добавил, что нужно дождаться официальной реакции отца Дариги, Нурсултана Назарбаева. "Я не думаю, что он сочтет для себя возможным в данной ситуации отмолчаться", - подчеркнул Грозин.
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Касым-Жомарт ТокаевДарига НазарбаеваНурсултан НазарбаевКазахстанВ мире
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