Собянин: система здравоохранения хорошо справляется с пандемией

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая - РИА Новости. Москва находится не в самой страшной фазе, система здравоохранения хорошо справляется, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на фоне эпидемии коронавируса.
"Мы находимся не в самой страшной фазе, в серединной или начальной, система здравоохранения хорошо справляется, оказывает качественную медицинскую помощь", - рассказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4".
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