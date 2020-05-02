В Подмосковье еще 49 человек вылечились после коронавируса

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Еще 49 человек вылечились от COVID-19 в Подмосковье, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
"В Подмосковье врачи вылечили от коронавируса ещё 49 человек. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Подчёркивается, что всего после выздоровления от COVID-19 из больниц региона выписаны 507 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.