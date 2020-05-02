Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На сегодняшний день уже 7 лабораторий, которые могут работать без подтверждения, потому что у них процент точных результатов (на коронавирус - ред.) от 92 до 98% - это достаточно. Есть и такие, где коэффициент подтверждения или процент подтверждений бывает и 30%, и 40%, а остальные оказываются недостоверными. Здесь приходится ещё работать", - сказала Попова в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет более 124 тысяч человек, всего скончались от болезни 1222 человека, выздоровели 15 013.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.