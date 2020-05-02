В Испании число умерших от коронавируса превысило 25 тысяч человек

МАДРИД, 2 мая – РИА Новости. Число жертв коронавируса в Испании превысило 25 тысяч, сообщает минздрав.
За минувшие сутки скончались 276 пациентов, таким образом, общее число жертв достигло 25 100 человек. За последние 24 часа при помощи тестов ПЦР выявлено 1147 новых случаев заражения, всего – 216 582. Выздоровели с начала эпидемии более 117 тысяч человек (за сутки – 2 572). Таким образом, сохраняется положительная тенденция развития эпидемии: число выздоравливающих устойчиво превышает в последние дни число заболевших, а количество жертв за сутки остается ниже 300 человек. Активными остаются 74,2 тысячи случаев.
Испания - одна из наиболее пострадавших стран в результате пандемии. Она сейчас на четвертом месте по количеству жертв (после США, Италии и Великобритании) и на втором по количеству выявленных случаев заражения (после США).
Режим повышенной готовности, введенный в Испании 14 марта, продлен пока до 9 мая включительно. Власти страны 28 апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. С 26 апреля дети младше 14 лет уже могут выходить на улицы в сопровождении взрослых. Со 2 мая люди могут раз в день заниматься индивидуальными видами спорта и выходить на прогулки, для разных возрастных категорий населения установлено расписание. Как заявил премьер-министр Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.
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