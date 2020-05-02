В Испании число умерших от коронавируса превысило 25 тысяч человек

За минувшие сутки скончались 276 пациентов, таким образом, общее число жертв достигло 25 100 человек. За последние 24 часа при помощи тестов ПЦР выявлено 1147 новых случаев заражения, всего – 216 582. Выздоровели с начала эпидемии более 117 тысяч человек (за сутки – 2 572). Таким образом, сохраняется положительная тенденция развития эпидемии: число выздоравливающих устойчиво превышает в последние дни число заболевших, а количество жертв за сутки остается ниже 300 человек. Активными остаются 74,2 тысячи случаев.