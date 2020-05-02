Собянин, Попова и Мурашко рассказали о режиме работы во время пандемии

Анна Попова, Сергей Собянин и Михаил Мурашко на совещании по ситуации с коронавирусной инфекцией. Архивное фото

Анна Попова, Сергей Собянин и Михаил Мурашко на совещании по ситуации с коронавирусной инфекцией

"Нет выходных сейчас. Я думаю, что как только все уляжется, и у меня появится выходной", - сказала Попова в фильме Наили Аскер-заде " Опасный вирус 4 ".

Она уточнила, что её рабочий день длится "столько, сколько нужно". По её словам, в таком режиме сейчас работают и все её коллеги.

"Перед тем, как ложишься спать, ты читаешь, переписываешься с коллегами, читаешь какие-то документы. Встаёшь утром, начинаешь снова переговариваться. Процесс практически не прекращается ", - рассказал в свою очередь Собянин.

"Ты должен доделать сегодняшнюю работу, а во сколько она закончится - может и не закончится, может перейти на следующий (день - ред.) ", - отметил Мурашко, говоря о продолжительности своего рабочего дня.

Отвечая на вопрос о том, успевает ли он поесть, министр отметил, что костюмы стали сидеть свободнее.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет более 124 тысяч человек, всего скончались от болезни 1222 человека, выздоровели 15 013.