Собянин, Попова и Мурашко рассказали о режиме работы во время пандемии

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин, глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщили, что в период пандемии коронавируса их рабочий день длится столько, сколько нужно.
"Нет выходных сейчас. Я думаю, что как только все уляжется, и у меня появится выходной", - сказала Попова в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4".
Она уточнила, что её рабочий день длится "столько, сколько нужно". По её словам, в таком режиме сейчас работают и все её коллеги.
"Перед тем, как ложишься спать, ты читаешь, переписываешься с коллегами, читаешь какие-то документы. Встаёшь утром, начинаешь снова переговариваться. Процесс практически не прекращается ", - рассказал в свою очередь Собянин.
"Ты должен доделать сегодняшнюю работу, а во сколько она закончится - может и не закончится, может перейти на следующий (день - ред.) ", - отметил Мурашко, говоря о продолжительности своего рабочего дня.
Отвечая на вопрос о том, успевает ли он поесть, министр отметил, что костюмы стали сидеть свободнее.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет более 124 тысяч человек, всего скончались от болезни 1222 человека, выздоровели 15 013.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.