В Волгоградской области умер десятый пациент с коронавирусом

ВОЛГОГРАД, 2 мая – РИА Новости. Число умерших от коронавирусной инфекции в Волгоградской области увеличилось до 10 человек, всего случаев COVID-19 в регионе зарегистрировано 432, сообщает оперштаб области в своем Telegram-канале.
По данным оперштаба, на 1 мая в Волгоградской области было зарегистрировано 386 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 88 человек, скончались девять.
По данным ведомства, за сутки количество инфицированных увеличилось на 46 до 432 человек.
"За истекшие сутки в регионе зафиксирован один летальный исход – скончался 57-летний житель Волгограда. Таким образом, в регионе зарегистрировано 10 случаев с летальным исходом", - говорится в сообщении оперштаба.
Отмечается, что в больницах с подозрением на коронавирус находится 800 человек, из них 38 детей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф