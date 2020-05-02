В Волгоградской области умер десятый пациент с коронавирусом

Тесты на COVID-19 в лаборатории. Архивное фото

Тесты на COVID-19 в лаборатории

ВОЛГОГРАД, 2 мая – РИА Новости. Число умерших от Число умерших от коронавирусной инфекции Волгоградской области увеличилось до 10 человек, всего случаев COVID-19 в регионе зарегистрировано 432, сообщает оперштаб области в своем Telegram-канале.

По данным оперштаба, на 1 мая в Волгоградской области было зарегистрировано 386 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 88 человек, скончались девять.

По данным ведомства, за сутки количество инфицированных увеличилось на 46 до 432 человек.

"За истекшие сутки в регионе зафиксирован один летальный исход – скончался 57-летний житель Волгограда . Таким образом, в регионе зарегистрировано 10 случаев с летальным исходом", - говорится в сообщении оперштаба.

Отмечается, что в больницах с подозрением на коронавирус находится 800 человек, из них 38 детей.