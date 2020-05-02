В Москве выявили 5358 новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Наибольшее число случаев коронавируса за сутки выявлено в Москве - 5358, Подмосковье - 807 и Санкт-Петербурге - 323, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
За сутки в РФ зарегистрировано 9623 новых случая заражения.
"Распределение по субъектам: Москва - 5358, Московская область - 807, Санкт-Петербург - 323", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф