В России за сутки выявили 9623 случая заражения коронавирусом

Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В России выявили 9623 новых случая заражения коронавирусом, это рекордный прирост за все время пандемии, сообщили в оперативном штабе.

У 47% новых инфицированных болезнь проходит без симптомов.

За сутки от заболевания умерли 57 человек, выздоровели 1723 пациента.

Таким образом, число заболевших в России выросло выросло до 124 054 человек.

Ускорение темпов заражения в Москве в оперштабе объяснили тем, что в несколько раз увеличилась скорость подтверждения результатов тестов на инфекцию.

Пандемия коронавируса

По статистике ВОЗ , в мире коронавирусом заразились более трех миллионов человек, 208 тысяч из них скончались. По подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, выявлено 3,2 миллиона больных, умерли 228 тысяч.

Италия, Франция, Германия и Иран и Турцию. На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания Великобритания . Россия занимает седьмое место, обогнав Китай