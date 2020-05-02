В России за сутки выявили 9623 случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В России выявили 9623 новых случая заражения коронавирусом, это рекордный прирост за все время пандемии, сообщили в оперативном штабе.
У 47% новых инфицированных болезнь проходит без симптомов.
Больше всего новых случаев в Москве — 5358. В Московской области зарегистрировали 807 заболевших, в Санкт-Петербурге — 323.
За сутки от заболевания умерли 57 человек, выздоровели 1723 пациента.
Таким образом, число заболевших в России выросло выросло до 124 054 человек.
Ускорение темпов заражения в Москве в оперштабе объяснили тем, что в несколько раз увеличилась скорость подтверждения результатов тестов на инфекцию.
Пандемия коронавируса
По статистике ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более трех миллионов человек, 208 тысяч из них скончались. По подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, выявлено 3,2 миллиона больных, умерли 228 тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.