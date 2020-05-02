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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-02T16:37
https://ria.ru/20200502/1570888144.html
В России за сутки выявили 9623 случая заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570888459_0:347:2969:2017_1036x0_80_0_0_409e0041780f82227b69cd66e8c1b7fc.jpg
РИА Новости

В России за сутки выявили 9623 случая заражения коронавирусом

11:36 02.05.2020 (обновлено: 16:37 02.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В России выявили 9623 новых случая заражения коронавирусом, это рекордный прирост за все время пандемии, сообщили в оперативном штабе.
У 47% новых инфицированных болезнь проходит без симптомов.
Больше всего новых случаев в Москве — 5358. В Московской области зарегистрировали 807 заболевших, в Санкт-Петербурге — 323.
За сутки от заболевания умерли 57 человек, выздоровели 1723 пациента.
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2 мая, 07:10Распространение нового коронавируса
Ученые скорректировали дату окончания эпидемии в России
Таким образом, число заболевших в России выросло выросло до 124 054 человек.
Ускорение темпов заражения в Москве в оперштабе объяснили тем, что в несколько раз увеличилась скорость подтверждения результатов тестов на инфекцию.

Пандемия коронавируса

По статистике ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более трех миллионов человек, 208 тысяч из них скончались. По подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, выявлено 3,2 миллиона больных, умерли 228 тысяч.
На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания. Россия занимает седьмое место, обогнав Китай, Иран и Турцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Популярные комментарии
"Пик пройден", - говорили они. "Вышли на плато", - говорили они.
2 мая, 11:38
ЖПЖертва Путивизора
932916462
да они сами не знают, что говорят... сейчас делают заявления, якобы на майские праздники нужно сидеть дома, иначе карантины будут продлевать... да просто почву готовят, вот и все. потом скажут - мы же вас предупреждали!!!
2 мая, 11:40
kkristallovich_r
92415056
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