В Петербург из Индии прибыл вывозной рейс с россиянами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Вывозной рейс с россиянами в субботу прибыл из Вывозной рейс с россиянами в субботу прибыл из Индии в аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге , следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU233 Дели-Санкт-Петербург-Москва прибыл в "Пулково" в 09.58 мск.

По информации пресс-службы администрации губернатора Петербурга, также в субботу в "Пулково" прибывает вывозной рейс из Пхукета. Предполагается, что обоими рейсами в Россию вернутся около 220 жителей Петербурга и Ленинградской области.

Первичный осмотр пассажиров медики проводят в салоне самолета. Затем у всех прилетевших берут анализы, а также выдают предписание о 14-дневной самоизоляции. Багаж дезинфицируется. Только после этого прилетевших развозят на автобусах по домам. Иногородним гражданам для изоляции предоставляются места в специально оборудованном пансионате в Курортном районе.

С начала апреля через "Пулково" в Россию уже вернулись более 850 человек.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.