Токаев поблагодарил Назарбаеву за работу на посту спикера Сената

АЛМА-АТА, 2 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Даригу Назарбаеву за плодотворную работу на посту спикера сената (верхняя палата) парламента.
Ранее в субботу пресс-служба президента сообщила, что Токаев подписал указ о прекращении полномочий Назарбаевой в качестве депутата сената. Причина этого решения до настоящего времени не обнародована.
"Выражаю благодарность Д.Н. Назарбаевой за активную и плодотворную работу в качестве председателя сената парламента Республики Казахстан", - написал он в Twitter.
Назарбаева - старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сложившего полномочия главы государства в марте 2019 года. Является депутатом сената парламента с сентября 2016 года, спикером палаты она была избрана в марте 2019 года. В августе 2019 года Токаев переназначил Назарбаеву депутатом сената в связи с истечением срока полномочий.
Выражаю благодарность Д.Н. Назарбаевой за активную и плодотворную работу в качестве Председателя Сената Парламента Республики Казахстан.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) May 2, 2020
Должность спикера сената, согласно конституции Казахстана, является второй после поста президента. В случае досрочного освобождения или отрешения от должности президента, а также его смерти полномочия президента на оставшийся срок переходят к председателю сената.