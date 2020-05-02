Шестеро из восьми заболевших COVD-19 в Карабахе вылечились

ЕРЕВАН, 2 мая – РИА Новости. Шестеро из восьми пациентов, заразившихся коронавирусом в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, излечились, сообщили в субботу в пресс-службе министерства здравоохранения Карабаха.
"На данный момент в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) подтверждены восемь случаев коронавируса, шестеро уже выздоровели", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook.
Там же отмечается, что двое пациентов продолжают лечение, пять человек находятся в изоляции.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.
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