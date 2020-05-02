В Приамурье выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 мая - РИА Новости. Пять новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Амурской области за сутки, число заболевших достигло 72, сообщает правительство региона.
"2.05.2020 в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено пять новых случаев новой коронавирусной инфекции, из них в Белогорске - 3, Тынде - 1, Прогрессе - 1", - сообщает правительство Приамурья.
Всего, по данным на 2 мая, в регионе зарегистрировано 72 случая COVID-19, 13 человек выписаны из больницы, 59 проходят лечение.
"По результатам проведенных эпидемиологических расследований установлено, что в 57% случаев заражение произошло в семье и близком окружении, в 43% - за пределами Амурской области и в пути следования", - уточняют власти.
Губернатор Приамурья Василий Орлов в четверг сообщил, что жительница города Тында на севере региона Амурской области в возрасте 83 лет скончалась "с высокой степенью вероятности" от COVID-19, результатов судмедэкспертизы еще нет, но в одном подъезде с умершей проживали люди, находящиеся на самоизоляции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.