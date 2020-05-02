В Приамурье выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

Всего, по данным на 2 мая, в регионе зарегистрировано 72 случая COVID-19, 13 человек выписаны из больницы, 59 проходят лечение.

"По результатам проведенных эпидемиологических расследований установлено, что в 57% случаев заражение произошло в семье и близком окружении, в 43% - за пределами Амурской области и в пути следования", - уточняют власти.