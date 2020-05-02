Рейс с жителями Дальнего Востока вылетел из Шанхая во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 2 мая - РИА Новости. Вывозной рейс авиакомпании "Аврора" с жителями Дальнего Востока в субботу вылетел из Шанхая во Владивосток, сообщил РИА Новости представитель российского аэропорта.
Ранее Минкомсвязи сообщало, что этот рейс - для граждан РФ, которые проживают в Приморском крае, Хабаровском крае, Амурской области, Республике Саха (Якутия), Еврейской автономной области, Забайкалье. После Владивостока борт полетит в Благовещенск.
"Борт вылетел, прибытие ожидается в 19.35 (12.35 мск)", - сказал собеседник.
По прибытию во Владивосток местные жители проведут 14 дней на самоизоляции дома, жители других регионов - в обсерваторе.
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