Рейс с жителями Дальнего Востока вылетел из Шанхая во Владивосток

Рейс из Лос-Анджелеса доставит 4 мая в Москву около двухсот россиян

Рейс из Лос-Анджелеса доставит 4 мая в Москву около двухсот россиян

"Борт вылетел, прибытие ожидается в 19.35 (12.35 мск)", - сказал собеседник.

По прибытию во Владивосток местные жители проведут 14 дней на самоизоляции дома, жители других регионов - в обсерваторе.