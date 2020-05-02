Власти Албании рассказали о правилах для туристов после отмены ЧС

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Власти Албании установили правила отдыха для туристов, которые будут действовать после отмены чрезвычайного положения, Власти Албании установили правила отдыха для туристов, которые будут действовать после отмены чрезвычайного положения, сообщает Exit News.

Министр туризма Албании Бленди Клоси заявил, что правительство ведет переговоры с некоторыми странами и авиакомпаниями, чтобы обеспечить иностранным туристам возможность отдыха на курортах страны после окончания пандемии.

Для желающих посетить страну планируется организовать чартерные рейсы. Отельеры при этом должны будут обеспечить на своей территории соблюдение правил дистанцирования.

Предполагается, что какое-то время после начала туристического сезона будет запрещено проведение вечеринок и сосредоточение больших групп отдыхающих в небольших помещениях.

Планируется также ввести ограничения для пляжного отдыха: на 10 квадратных метрах будет разрешено находиться только четырем путешественникам.