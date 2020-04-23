Албания продлила чрезвычайное положение из-за коронавируса

Инициативу о продлении режима ЧП в парламент внёс премьер и лидер правящей Социалистической партии Эди Рама . Оппозиционная Демократическая партия выразила сомнения в необходимости такого шага, но дискуссия не отразилась на результатах голосования.

"Продление было утверждено 91 из присутствовавших депутатов (всего 120 - ред.), пять проголосовали против и ещё 3 воздержались", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что заседание проходило при строгих мерах безопасности, все депутаты и члены правительства были в перчатках и защитных масках и соблюдали дистанцию.

По последним данным албанского минздрава, на четверг в стране коронавирусом заболели 663 человека, 385 выздоровели и 27 больных скончались.