Число зараженных коронавирусом в ДНР возросло до 105 человек

ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике возросло до 105, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 104 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
"По состоянию на 2 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР - 105. На лечении 85 человек. Выписаны 16 пациентов. Летальных случаев четыре", - говорится в сообщении пресс-службы.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
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