Число зараженных коронавирусом в ДНР возросло до 105 человек

Ранее в ведомстве сообщали о 104 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.

"По состоянию на 2 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР - 105. На лечении 85 человек. Выписаны 16 пациентов. Летальных случаев четыре", - говорится в сообщении пресс-службы.