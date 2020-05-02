Жириновский призвал россиян оставаться дома на майских выходных

"Вот и пришли майские выходные, а вместе с ними много соблазнов: теплая погода, шашлыки, компания друзей, посиделки. Но поймите, нельзя поддаваться этому. Последствия могут быть самыми плачевными... Лучше жить, чем умереть, лучше дома, чем в госпитале", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.

"Температура, нехватка воздуха, борьба за жизнь, страх, больница, полноценный карантин. Если это произойдет с вами, то можете забыть о работе, встречах и веселье на долгие недели! Может быть, вам повезет, и симптомов не будет, но тогда вы можете заразить своих пожилых родственников. Для них это приговор! Зачем вам это нужно? Оно того стоит? Я прошу вас, не спешите нарушать самоизоляцию. Впереди три месяца лета, мы все успеем отдохнуть, но пока что не время для этого. Эпидемия никуда не ушла, вирус среди нас, а больницы переполнены", - заключил Жириновский.