Главврач рассказал о трудностях работы во время пандемии COVID-19

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Главврач московской больницы имени Спасокукоцкого Алексей Погонин в интервью "Российской газете" рассказал, с какими трудностями сталкиваются врачи во время работы в условиях пандемии коронавируса.
По его словам, самое тяжелое – это постоянно находиться в специальных костюмах, которые затрудняют выполнение необходимых манипуляций. Например, чтобы сделать обычный укол, медсестре необходимо надеть две-три пары перчаток, объяснил Погонин.
Другой сложностью является то, что пациенты не видят лицо своего доктора, отметил он.
"Мы же все для них на одно лицо - в масках, очках. Разве что по глазам различают", - сказал врач.
На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания.
Россия занимает седьмую строчку по числу заразившихся, обогнав Иран, Китай и Турцию — более 124 тысяч (большинство из них в Москве). За все время умерли 1222 человека, свыше 15 тысяч поправились. Власти призвали граждан соблюдать все меры предосторожности, в том числе держать дистанцию в общественных местах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.