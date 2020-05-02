В Тамбовской области выявили 54 новых случая заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 2 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 54 пациентов в Тамбовской области , среди заболевших девочки двух и пяти лет, сообщает администрация региона.

"Пятьдесят четыре новых случая заболевания сегодня. Из них: 17 мужчин, 34 женщины, 3 несовершеннолетних (девочки 2, 5, 17 лет). Возраст взрослых от 22 до 72 лет. Девять прибыли из других регионов, 1 прибыл из Таджикистана , 44 контактных с приехавшими из других регионов", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 729 (110 из них выздоровели: 74 выписаны из стационара, 36 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, 2 летальных исхода)", - информирует обладминистрация.

Госпитализированы 275 человек, у 148 диагноз подтвержден, 47 - с подозрением, у 15 - отрицательный диагноз, а у 65 анализы в работе. Из госпитализированных у 101 человека пневмония.

"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 1800 (из них подтверждённых случаев - 469, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 2755. Выписано из больниц – 169. Всего обследованных лиц - 4999", - сообщает обладминистрация.