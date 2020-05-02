В ЛНР уверены в неизбежности наказания для виновных в Одесской трагедии

"Шесть лет назад, 2 мая 2014 года, в Одессе произошла страшная трагедия, унесшая жизни 48 человек, искалечившая судьбы сотням людей, получивших ранения, и близким погибших. Этот день навсегда войдет в историю города как страница, написанная кровью", - говорится в официальном заявлении Мирошниченко по случаю шестой годовщины событий в Одессе.