В ЛНР уверены в неизбежности наказания для виновных в Одесской трагедии

ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Председатель Народного Совета самопровозглашенной Луганской народной республики Денис Мирошниченко выразил уверенность, что виновные в трагических событиях 2 мая 2014 года в Одессе, где погибли десятки людей, будут наказаны.
"Шесть лет назад, 2 мая 2014 года, в Одессе произошла страшная трагедия, унесшая жизни 48 человек, искалечившая судьбы сотням людей, получивших ранения, и близким погибших. Этот день навсегда войдет в историю города как страница, написанная кровью", - говорится в официальном заявлении Мирошниченко по случаю шестой годовщины событий в Одессе.
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Председатель парламента республики считает, что жители Донбасса "пошли по правильному пути", так как произошедшее на Куликовом поле стало "очередным доказательством, что жить в стране, где возможны подобные события, нельзя".
"Для нас в том страшном огне погибли не только одесситы, в нем сгорело государство Украина", - заявил Мирошниченко.
По его словам, что за шесть лет украинские правоохранительные органы не продвинулись в расследовании трагедии.
"Следствие намеренно затягивается, а правда тщательно скрывается киевской властью. Однако мы знаем правду и никогда не простим виновных! Жертвы одесской Хатыни не будут напрасны. Уверен, что рано или поздно виновные в страшных преступлениях в Одессе и в Донбассе обязательно понесут заслуженное наказание", - подчеркнул Мирошниченко.
После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек. Более 250 человек пострадали.