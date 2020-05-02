В Узбекистане 56 человек пострадали от прорыва дамбы на водохранилище

Около 70 тысяч человек, проживающих в окрестностях водохранилища, были эвакуированы на безопасные территории и размещены в специально подготовленных учреждениях в Сырдарьинской и Джизакской областях, уточнили в ведомстве. В пятницу в 17:00 (15:00 мск) отток воды из водохранилища прекратился и выведен в озеро Арнасай в Джизакской области.