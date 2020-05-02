В Узбекистане 56 человек пострадали от прорыва дамбы на водохранилище

ТАШКЕНТ, 2 мая — РИА Новости. Почти 60 человек были госпитализированы в результате прорыва дамбы на водохранилище и последовавшего затопления в Сырдарьинской области Узбекистана, сообщает в субботу пресс-служба МЧС страны.
Ранее МЧС заявляло, что 1 мая в 5:55 (3:55 мск) в результате сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, жертв нет. Были затоплены несколько населенных пунктов, повреждены дороги и сельскохозяйственные угодья. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на месте ЧС лично контролирует ликвидацию последствий затопления.
"К этому моменту стало известно и о пострадавших в результате наводнения: 56 человек были госпитализированы с различными повреждениями", — говорится в сообщении в телеграм-канале МЧС. По данным пресс-службы, медосмотр проведен для 17,3 тысячи человек.
Около 70 тысяч человек, проживающих в окрестностях водохранилища, были эвакуированы на безопасные территории и размещены в специально подготовленных учреждениях в Сырдарьинской и Джизакской областях, уточнили в ведомстве. В пятницу в 17:00 (15:00 мск) отток воды из водохранилища прекратился и выведен в озеро Арнасай в Джизакской области.
Сардобинское водохранилище было построено в 2017 году, оно вмещает 922 миллиона кубометров воды.
Это не первое стихийное бедствие в Узбекистане на этой неделе. В ночь на 28 апреля из-за сильного шторма один человек погиб, еще более 30 пострадали в Бухарской области страны. Порывы ветра вплоть до 40 метров в секунду (ураган по шкале Бофорта) были также зафиксированы в Навоийской, Самаркандской и Кашкадарьинской областях. Почти 140 тысяч домов в трех регионах долгое время оставались без газа и света. Были повреждены объекты социальной сферы, жилые дома, транспорт.