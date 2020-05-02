Девушка разрушила фонтан, пытаясь сделать на нем селфи

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Жительница города Боярка в Киевской области Украины сломала фонтан, забравшись на него с ребенком на плечах. Инцидент запечатлели камеры наружного наблюдения.
Как сообщили в местной полиции, 20-летняя девушка и ее сестра пытались сделать на фонтане, расположенном возле местного загса, селфи. В результате конструкция рухнула вместе с женщиной и ребенком.
Сумму ущерба оценили почти в 100 тысяч рублей (37 тысяч гривен), по факту хулиганства заведено уголовное дело.
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