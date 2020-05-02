В Южной Корее за сутки шесть человек заразились коронавирусом

СЕУЛ, 2 мая – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в стране за сутки, общее число зараженных выросло до 10 780, выздоровели 9123, погибли 250 пациентов, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ранее сообщалось о 248 погибших. Уже более недели в Южной Корее за сутки регистрировали примерно по 10 новых зараженных, 30 апреля это число опускалось до нуля человек внутри страны при четырех зараженных, задержанных на карантинном досмотре. В связи со снижением числа новых случаев заражения в стране власти в ослабленном виде продлили до 5 мая режим социального дистанцирования: заново открыли парки и места отдыха на природе, разрешили ограниченную деятельность спортивным, религиозным и развлекательным учреждениям. Граждан по-прежнему просят избегать людных мест, не выходить лишний раз из дома и соблюдать все меры профилактики.

Инчхоне и По данным KCDC на 00.00 субботы (18.00 пятницы мск) все шесть новых случаев имеют заграничное происхождение. Географически по одному случаю зарегистрировали в Сеуле Пусане , еще три обнаружены в ходе карантинного досмотра.

За прошедшие сутки из больниц выписан 51 человек, общее число выздоровевших выросло до 9123, что составляет более 84%. Не менее чем у 329 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были выписаны. KCDC расследует возможные причины повторного обнаружения коронавируса. Анализы 8496 человек пока в работе, всего Южной Кореей были проведены более 608 тысяч анализов на коронавирус.

Скончались еще два пациента, общее число жертв составляет 250, при этом 174 из них погибли в Тэгу , еще 52 в провинции Кёнсан-Пукто, 16 – в провинции Кёнгидо . По два скончавшихся в Сеуле и провинции Канвондо, три в Пусане. Еще один погибший в Ульсане

Общее число зараженных в Сеуле остается на уровне 635 человек, в Тэгу – 6852 человек, 1 366 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 678 человек в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 138 случаев. Более 5,2 тысячи человек (48,4%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 80,5% случаев. По меньшей мере 1079 случаев завезли из-за границы, из них 89 обнаружены за последние две недели и составляет 64% от общего числа зараженных за этот период.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.