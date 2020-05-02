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Распространение нового коронавируса
2020-05-02T05:01
https://ria.ru/20200502/1570880846.html
В Южной Корее за сутки шесть человек заразились коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569875853_0:0:2958:1663_1036x0_80_0_0_c67d975491a837ec420310d590e1aa6e.jpg
РИА Новости

В Южной Корее за сутки шесть человек заразились коронавирусом

05:01 02.05.2020
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonМедицинские работники в больнице для пациентов с коронавирусом в Тэгу
Медицинские работники в больнице для пациентов с коронавирусом в Тэгу
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
СЕУЛ, 2 мая – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в стране за сутки, общее число зараженных выросло до 10 780, выздоровели 9123, погибли 250 пациентов, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее сообщалось о 248 погибших. Уже более недели в Южной Корее за сутки регистрировали примерно по 10 новых зараженных, 30 апреля это число опускалось до нуля человек внутри страны при четырех зараженных, задержанных на карантинном досмотре. В связи со снижением числа новых случаев заражения в стране власти в ослабленном виде продлили до 5 мая режим социального дистанцирования: заново открыли парки и места отдыха на природе, разрешили ограниченную деятельность спортивным, религиозным и развлекательным учреждениям. Граждан по-прежнему просят избегать людных мест, не выходить лишний раз из дома и соблюдать все меры профилактики.
По данным KCDC на 00.00 субботы (18.00 пятницы мск) все шесть новых случаев имеют заграничное происхождение. Географически по одному случаю зарегистрировали в Сеуле, Инчхоне и Пусане, еще три обнаружены в ходе карантинного досмотра.
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За прошедшие сутки из больниц выписан 51 человек, общее число выздоровевших выросло до 9123, что составляет более 84%. Не менее чем у 329 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были выписаны. KCDC расследует возможные причины повторного обнаружения коронавируса. Анализы 8496 человек пока в работе, всего Южной Кореей были проведены более 608 тысяч анализов на коронавирус.
Скончались еще два пациента, общее число жертв составляет 250, при этом 174 из них погибли в Тэгу, еще 52 в провинции Кёнсан-Пукто, 16 – в провинции Кёнгидо. По два скончавшихся в Сеуле и провинции Канвондо, три в Пусане. Еще один погибший в Ульсане.
Общее число зараженных в Сеуле остается на уровне 635 человек, в Тэгу – 6852 человек, 1 366 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 678 человек в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 138 случаев. Более 5,2 тысячи человек (48,4%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 80,5% случаев. По меньшей мере 1079 случаев завезли из-за границы, из них 89 обнаружены за последние две недели и составляет 64% от общего числа зараженных за этот период.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Южная КореяВ мире
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