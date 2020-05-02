Более 270 россиян вылетели на родину из Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мая – РИА Новости. Более 270 россиян вылетели на рейсе " Более 270 россиян вылетели на рейсе " Аэрофлота " из Дели на родину, сообщил российским журналистам заведующий консульским отделом посольства России в Индии Андрей Фёдоров.

"Сегодня специальным рейсом "Аэрофлота" по маршруту Дели – Санкт-Петербург Москва Индию покинули 273 человека (269 взрослых и 4 младенца), которые ранее заявили о себе, заполнив анкету на едином портале госуслуг. В течение месяца мы оказывали людям всяческую поддержку, в том числе финансовую. Более 130 человек были обеспечены бесплатным жильем и питанием. Нуждающимся оказывали медицинскую помощь", - отметил Федоров.

Как отмечалось в канале Минкомсвязи в Telegram, этот перелет возможен для граждан России, которые проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.

Сбербанк, ВТБ, Федоров выразил благодарность представительствам российских компаний в Индии, "таких как Газпромбанк Ростех , РСК МиГ, РЖД Росатом ", отметив, что они выделили существенную финансовую помощь россиянам.

"В аэропорту мы развернули пункт питания. Традиционно предложили людям блюда русской кухни. Всех вылетающих осмотрел врач посольства. Симптомов коронавирусной инфекции ни у кого не выявлено", - добавил заведующий консульским отделом.

Для улетающих из Дели россиян сотрудники посольства привезли щи, вареную картошку и воду.

Федоров добавил, что при содействии посольства с момента введения ограничений на регулярное международное пассажирское авиасообщение Индию с конца марта по сегодняшний день покинули 2284 человека, в том числе 1067 человек – из Дели, 1217 – из Гоа. Остаются в Индии 3609 соотечественников, которые ожидают следующего вывозного рейса, добавил он.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт " Шереметьево ", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.

Также закрыты и границы в Индии – накануне власти Индии продлили до 17 мая режим изоляции в стране, который действует с 25 марта. В его рамках ограничена работа учебных и развлекательных заведений, общественного транспорта, служб такси, метро и железных дорог, закрыты границы между штатами страны. Вместе с тем, вывоз иностранных граждан разрешен, но по новым правилам, для этого требуется предоставить конкретные списки пассажиров, рассмотрение которых будет осуществлено в течение 96 часов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксированы более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.