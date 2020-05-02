Более 270 россиян вылетели на родину из Дели

"Сегодня специальным рейсом "Аэрофлота" по маршруту Дели – Санкт-Петербург – Москва Индию покинули 273 человека (269 взрослых и 4 младенца), которые ранее заявили о себе, заполнив анкету на едином портале госуслуг. В течение месяца мы оказывали людям всяческую поддержку, в том числе финансовую. Более 130 человек были обеспечены бесплатным жильем и питанием. Нуждающимся оказывали медицинскую помощь", - отметил Федоров.
Как отмечалось в канале Минкомсвязи в Telegram, этот перелет возможен для граждан России, которые проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.
"В аэропорту мы развернули пункт питания. Традиционно предложили людям блюда русской кухни. Всех вылетающих осмотрел врач посольства. Симптомов коронавирусной инфекции ни у кого не выявлено", - добавил заведующий консульским отделом.
Для улетающих из Дели россиян сотрудники посольства привезли щи, вареную картошку и воду.
Федоров добавил, что при содействии посольства с момента введения ограничений на регулярное международное пассажирское авиасообщение Индию с конца марта по сегодняшний день покинули 2284 человека, в том числе 1067 человек – из Дели, 1217 – из Гоа. Остаются в Индии 3609 соотечественников, которые ожидают следующего вывозного рейса, добавил он.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Также закрыты и границы в Индии – накануне власти Индии продлили до 17 мая режим изоляции в стране, который действует с 25 марта. В его рамках ограничена работа учебных и развлекательных заведений, общественного транспорта, служб такси, метро и железных дорог, закрыты границы между штатами страны. Вместе с тем, вывоз иностранных граждан разрешен, но по новым правилам, для этого требуется предоставить конкретные списки пассажиров, рассмотрение которых будет осуществлено в течение 96 часов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.