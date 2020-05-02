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2020-05-02T06:26
https://ria.ru/20200502/1570879956.html
Маск объявил о распродаже имущества
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РИА Новости

Маск объявил о распродаже имущества

02:49 02.05.2020 (обновлено: 06:26 02.05.2020)
92949
© Фото : страница Илорна Маска в TwitterИлон Маск и Tesla Cybertruck
Илон Маск и Tesla Cybertruck
© Фото : страница Илорна Маска в Twitter
Илон Маск и Tesla Cybertruck. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
Сначала он написал, что продает все свое имущество, в том числе и собственный дом. После этого добавил, что, по его мнению, акции Tesla стоят слишком дорого.
После этого акции автопроизводителя подешевели на 9,35% до 708,77 доллара, при этом в ходе торгов их стоимость опускалась до 683 долларов.
В прошлом году Маск и американская Комиссия по ценным бумагам и биржам подписали соглашение, согласно которому Маск не вправе писать в Twitter о компании без согласования с юристами Tesla. При этом он заплатил штраф в 20 миллионов долларов и покинул пост председателя совета директоров Tesla на три года.
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В конце марта текущего года Маск выступил с серией заявлений, призывающих к скорейшей отмене ограничительных мер, введенных в США из-за пандемии COVID-19.
Пандемия COVID-19 охватила абсолютное большинство стран мира. По данным ВОЗ, вирусом заразились более 3,1 миллиона человек. Из них около 218 тысяч умерли, порядка миллиона вылечились. Наибольшее количество зараженных и жертв зафиксировано в Соединенных Штатах, Испании и Италии.
Белый дом 17 апреля представил план о поэтапном снятии карантинных мер в стране и постепенном "открытии" экономики. Согласно рекомендациям администрации, переходить к снятию ограничений в три этапа штаты и муниципалитеты смогут после того, как в течение двух недель будет зафиксировано снижение числа подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Илон МаскTesla motorsСШАTwitterЭкономика
Популярные комментарии
В России миллиардера могут просто посадить, просто так, потому что его бизнес кому-то понравился или наоборот, надоел ))
2 мая, 08:35
MLMatteo Lind
180212107
Ага, теперь туда зробитчан завезут...😁😁😁
2 мая, 05:54
Alex Capilat
25360006
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