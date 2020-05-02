Маск объявил о распродаже имущества

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Американский бизнесмен Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla

Сначала он написал , что продает все свое имущество, в том числе и собственный дом. После этого добавил, что, по его мнению, акции Tesla стоят слишком дорого.

После этого акции автопроизводителя подешевели на 9,35% до 708,77 доллара, при этом в ходе торгов их стоимость опускалась до 683 долларов.

В прошлом году Маск и американская Комиссия по ценным бумагам и биржам подписали соглашение, согласно которому Маск не вправе писать в Twitter о компании без согласования с юристами Tesla. При этом он заплатил штраф в 20 миллионов долларов и покинул пост председателя совета директоров Tesla на три года.

В конце марта текущего года Маск выступил с серией заявлений, призывающих к скорейшей отмене ограничительных мер, введенных в США из-за пандемии COVID-19.

Пандемия COVID-19 охватила абсолютное большинство стран мира. По данным ВОЗ, вирусом заразились более 3,1 миллиона человек. Из них около 218 тысяч умерли, порядка миллиона вылечились. Наибольшее количество зараженных и жертв зафиксировано в Соединенных Штатах, Испании и Италии.

Белый дом 17 апреля представил план о поэтапном снятии карантинных мер в стране и постепенном "открытии" экономики. Согласно рекомендациям администрации, переходить к снятию ограничений в три этапа штаты и муниципалитеты смогут после того, как в течение двух недель будет зафиксировано снижение числа подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.