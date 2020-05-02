Главврач рассказал о "коварстве" бессимптомного COVID-19

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Главный врач инфекционной больницы имени Боткина в Главный врач инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге Денис Гусев рассказал изданию " Петербургский дневник " об особенностях бессимптомного течения COVID-19

Он напомнил, что при такой форме заболевания пациент является источником коронавирусной инфекции, не подозревая об этом.

По словам Гусева, при отсутствии симптомов заболевание может последовательно переходить из легкой формы в среднетяжелую и затем в тяжелую. "Этот переход может занимать от нескольких дней до одного дня и менее, от четырех-шести часов", – пояснил главврач.

Он также отметил, что бессимптомное носительство вируса – основной вариант течения болезни во всех странах. "Таких носителей просто тяжело посчитать. Как правило, оценка бессимптомного носителя происходит ретроспективно, после завершения эпидемии, по наличию антител вируса в крови. При этом компьютерная томография (КТ) как метод первичной диагностики COVID-19 несостоятельна, особенно у бессимптомных пациентов", – сказал Гусев.

Пандемия COVID-19 охватила абсолютное большинство стран мира. По данным ВОЗ , вирусом заразились более 3,1 миллиона человек. Из них около 218 тысяч умерли, порядка миллиона вылечились. Наибольшее количество зараженных и жертв зафиксировано в Соединенных Штатах, Испании и Италии.

Россия занимает восьмое место по числу заболевших. Диагноз COVID-19 поставили 114 431 человеку (прирост за сутки 7,4%), из них поправились более 13 тысяч человек, 1169 спасти не удалось.

Власти попросили россиян оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах действует пропускной режим. Кроме того, временно остановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.