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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-02T07:39
https://ria.ru/20200502/1570879276.html
Главврач рассказал о "коварстве" бессимптомного COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785426_0:251:3072:1979_1036x0_80_0_0_48b095c03de5478189de4d8f300d9e6e.jpg
РИА Новости

Главврач рассказал о "коварстве" бессимптомного COVID-19

01:23 02.05.2020 (обновлено: 07:39 02.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Главный врач инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге Денис Гусев рассказал изданию "Петербургский дневник" об особенностях бессимптомного течения COVID-19.
Он напомнил, что при такой форме заболевания пациент является источником коронавирусной инфекции, не подозревая об этом.
По словам Гусева, при отсутствии симптомов заболевание может последовательно переходить из легкой формы в среднетяжелую и затем в тяжелую. "Этот переход может занимать от нескольких дней до одного дня и менее, от четырех-шести часов", – пояснил главврач.
Он также отметил, что бессимптомное носительство вируса – основной вариант течения болезни во всех странах. "Таких носителей просто тяжело посчитать. Как правило, оценка бессимптомного носителя происходит ретроспективно, после завершения эпидемии, по наличию антител вируса в крови. При этом компьютерная томография (КТ) как метод первичной диагностики COVID-19 несостоятельна, особенно у бессимптомных пациентов", – сказал Гусев.
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Пандемия COVID-19 охватила абсолютное большинство стран мира. По данным ВОЗ, вирусом заразились более 3,1 миллиона человек. Из них около 218 тысяч умерли, порядка миллиона вылечились. Наибольшее количество зараженных и жертв зафиксировано в Соединенных Штатах, Испании и Италии.
Россия занимает восьмое место по числу заболевших. Диагноз COVID-19 поставили 114 431 человеку (прирост за сутки 7,4%), из них поправились более 13 тысяч человек, 1169 спасти не удалось.
Власти попросили россиян оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах действует пропускной режим. Кроме того, временно остановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
А как же "мы все умрем"? Если бессимптомные ни чем не рискуют(заразить других не в счет), никакого вреда нету(если КТ чистое). А сколько паники продолжают разводить.
2 мая, 01:59
Василий Иванов
15100014
Читайте и запомните, то, что я сейчас вам напишу. Все те, кто сейчас за посулы, за вознаграждения продвигает мировую ложь, завтра горько будет сожалеть об этом, потому, что способствуя сегодня злу, вы загоняете своих родных близких в ад. Те кто сегодня верит и не верит в сфабрикованное зло и молчит боясь иметь неприятности, завтра будет горько сожалеть о своей робости и бояться что он окажется десятым. Зло вас окутывает своей пеленой, стараясь подчинмть своей воле, мы уже не полноуенные люди, ибо мы потеряли от страха рассудок и здравый смысл. Да простит нам Бог нашу глупость.
2 мая, 04:48
Руслан Беставашвили
6310012
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