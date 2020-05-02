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75 лет Великой Победы
2020-05-02T06:46
https://ria.ru/20200502/1570878631.html
Минобороны рассказало, как немцы пытались сжечь роту красноармейцев
https://cdn21.img.ria.ru/images/155329/20/1553292079_0:314:3001:2002_1036x0_80_0_0_bd8be92c6869296616b4a019d57865a7.jpg
РИА Новости

Минобороны рассказало, как немцы пытались сжечь роту красноармейцев

00:30 02.05.2020 (обновлено: 06:46 02.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир ГребневРазрушенное здание Рейхстага в Берлине
Разрушенное здание Рейхстага в Берлине
© РИА Новости / Владимир Гребнев
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Минобороны России опубликовало наградные материалы, рассказывающие о героизме советских военнослужащих во время освобождения Берлина в 1945 году, в том числе о подвиге старшего сержанта Ильи Сьянова и его роты.
В канун 75-летней годовщины освобождения Берлина ведомство открыло на своем сайте специальный мультимедийный раздел "Финальный аккорд Великой войны", в котором опубликованы исторические рассекреченные документы из фондов Центрального архива военного ведомства. Там можно найти копии постановлений, журналов боевых действий, и наградные листы на наиболее отличившихся бойцов.
"В боях за столицу Германии советские бойцы демонстрировали храбрость и мужество, о чем рассказывают многочисленные наградные документы", - говорится в сообщении Минобороны.
Рассказывается о подвиге старшего сержанта Сьянова - рота под его командованием из состава 756-го стрелкового полка первой ворвалась в здание Рейхстага. Целые сутки гитлеровцы пытались выбить советских бойцов: подожгли здание, забрасывали их гранатами. На Сьянове несколько раз загоралась одежда, нечем было дышать. В этом бою его рота уничтожила до 150 фашистов и 300 взяла в плен.
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В разделе представлены документы, в которых описывается подвиг санинструктора 1-й гвардейской танковой бригады старшины медицинской службы Раисы Колинько.
"18 апреля в районе Дидерсдорф Раиса Колинько оказала помощь 28 раненым сослуживцам. Во время их эвакуации она заметила танки и самоходки противника, находившиеся в засаде. Быстро сообщив об этом, она помогла танкистам уничтожить два танка, две самоходки и четыре орудия", - говорится в наградных материалах.
Публикация исторических рассекреченных документов из фондов Центрального архива военного ведомства является продолжением деятельности Министерства обороны Российской Федерации, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.
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75 лет Великой ПобедыРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)ГерманияСССРБерлин (город)БезопасностьВ мире
Популярные комментарии
И что в этом секретного?
2 мая, 02:26
ВВВячеслав Враков
11010314
МО поведай лучше сколь денег украло.
2 мая, 06:48
Серёжа Ш
4000013
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