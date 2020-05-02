Минобороны рассказало, как немцы пытались сжечь роту красноармейцев

В канун 75-летней годовщины освобождения Берлина ведомство открыло на своем сайте специальный мультимедийный раздел "Финальный аккорд Великой войны", в котором опубликованы исторические рассекреченные документы из фондов Центрального архива военного ведомства. Там можно найти копии постановлений, журналов боевых действий, и наградные листы на наиболее отличившихся бойцов.

Рассказывается о подвиге старшего сержанта Сьянова - рота под его командованием из состава 756-го стрелкового полка первой ворвалась в здание Рейхстага. Целые сутки гитлеровцы пытались выбить советских бойцов: подожгли здание, забрасывали их гранатами. На Сьянове несколько раз загоралась одежда, нечем было дышать. В этом бою его рота уничтожила до 150 фашистов и 300 взяла в плен.