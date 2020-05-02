Минобороны рассказало, как немцы пытались сжечь роту красноармейцев

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Минобороны России опубликовало наградные материалы, рассказывающие о героизме советских военнослужащих во время освобождения Берлина в 1945 году, в том числе о подвиге старшего сержанта Ильи Сьянова и его роты.
В канун 75-летней годовщины освобождения Берлина ведомство открыло на своем сайте специальный мультимедийный раздел "Финальный аккорд Великой войны", в котором опубликованы исторические рассекреченные документы из фондов Центрального архива военного ведомства. Там можно найти копии постановлений, журналов боевых действий, и наградные листы на наиболее отличившихся бойцов.
"В боях за столицу Германии советские бойцы демонстрировали храбрость и мужество, о чем рассказывают многочисленные наградные документы", - говорится в сообщении Минобороны.
Рассказывается о подвиге старшего сержанта Сьянова - рота под его командованием из состава 756-го стрелкового полка первой ворвалась в здание Рейхстага. Целые сутки гитлеровцы пытались выбить советских бойцов: подожгли здание, забрасывали их гранатами. На Сьянове несколько раз загоралась одежда, нечем было дышать. В этом бою его рота уничтожила до 150 фашистов и 300 взяла в плен.
В разделе представлены документы, в которых описывается подвиг санинструктора 1-й гвардейской танковой бригады старшины медицинской службы Раисы Колинько.
"18 апреля в районе Дидерсдорф Раиса Колинько оказала помощь 28 раненым сослуживцам. Во время их эвакуации она заметила танки и самоходки противника, находившиеся в засаде. Быстро сообщив об этом, она помогла танкистам уничтожить два танка, две самоходки и четыре орудия", - говорится в наградных материалах.
Публикация исторических рассекреченных документов из фондов Центрального архива военного ведомства является продолжением деятельности Министерства обороны Российской Федерации, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.