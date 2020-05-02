Минобороны рассказало о немецком десанте, пытавшемся защитить Рейхстаг

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Немецкое командование в ночь на 28 апреля 1945 года выбросило на парашютах батальон морской пехоты для спасения Рейхстага, следует из Немецкое командование в ночь на 28 апреля 1945 года выбросило на парашютах батальон морской пехоты для спасения Рейхстага, следует из рассекреченных и опубликованных Минобороны России архивных документов, свидетельствующие о героизме советских солдат во время освобождения Берлина в 1945 году.

В канун 75-летней годовщины освобождения Берлина ведомство открыло на сайте специальный мультимедийный раздел "Финальный аккорд Великой войны", в котором опубликованы рассекреченные документы из фондов Центрального архива ведомства. Это копии постановлений, журналов боевых действий, и наградные листы на наиболее отличившихся бойцов.

"Особенно упорное сопротивление противник оказывал в районе Рейхстага. На лестницах и в помещении главного здания Рейхстага борьба неоднократно переходила в рукопашные схватки. Район Рейхстага обороняли отборные части СС. Для усиления обороны этого района противник в ночь на 28 апреля выбросил на парашютах батальон морской пехоты", - говорится в боевого донесения 1-го Белорусского фронта.

Из опубликованных документов следует, что здание Рейхстага представляло собой мощный узел сопротивления и было одним из важнейших объектов в системе обороны города: "Вокруг были отрыты глубокие рвы, устроены заграждения, оборудованы пулеметные и артиллерийские огневые точки. Гарнизон рейхстага, численностью около 1000 человек, имел на вооружении большое количество орудий, пулемётов и фаустпатронов".

"Продолжая наступление и ломая сопротивление противника, части 3-й ударной арами заняли главное здание Рейхстага и в 14:25 30 апреля подняли на нем советский флаг. Наступление в городе Берлин продолжается…", - приводится выдержка из доклада Сталину командующего войсками 1-го Белорусского фронта маршал Георгия Жукова.

В боевом донесении командующего войсками 1-го Украинского фронта маршала Ивана Конева отмечается, что бои внутри Рейхстага продолжались до 1 мая, а отдельные группы противника, засевшие в подвалах, капитулировали лишь 2 мая.