Старый выпуск "Городка" о карантине неожиданно стал вирусным в Сети

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Старый выпуск телевизионной программы "Городок", в котором шутят на тему карантина, неожиданно стал вирусным на сайте YouTube.

Полицейский (Илья Олейников) останавливает водителя (Юрий Стоянов) и говорит, что ехать дальше нельзя. "Карантин по вирусу. Грипп. Поселок закрыт для въезда и выезда", — объясняет инспектор. "А почему вы тогда тот черный джип пропустили?" — возмущается автовладелец. "Понимаете, его не жалко", — отвечает сотрудник ДПС.

Этот скетч вышел еще в 2000 году, а на YouTube его загрузили в 2018. Но за несколько последних дней он стал как никогда популярным из-за похожей ситуации с коронавирусом и пропусками.

Сейчас у этого видео больше двух миллионов просмотров и 70 тысяч лайков.

"Как в воду глядели, юмористы", "Последняя фраза — гениальна! Браво, маэстро", "Великая программа была, больше чем просто юмористическое шоу", — прокомментировали зрители.