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2020-05-02T02:51
https://ria.ru/20200502/1570816633.html
Старый выпуск "Городка" о карантине неожиданно стал вирусным в Сети
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РИА Новости

Старый выпуск "Городка" о карантине неожиданно стал вирусным в Сети

02:51 02.05.2020
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Старый выпуск телевизионной программы "Городок", в котором шутят на тему карантина, неожиданно стал вирусным на сайте YouTube.
Полицейский (Илья Олейников) останавливает водителя (Юрий Стоянов) и говорит, что ехать дальше нельзя. "Карантин по вирусу. Грипп. Поселок закрыт для въезда и выезда", — объясняет инспектор. "А почему вы тогда тот черный джип пропустили?" — возмущается автовладелец. "Понимаете, его не жалко", — отвечает сотрудник ДПС.
Этот скетч вышел еще в 2000 году, а на YouTube его загрузили в 2018. Но за несколько последних дней он стал как никогда популярным из-за похожей ситуации с коронавирусом и пропусками.
Сейчас у этого видео больше двух миллионов просмотров и 70 тысяч лайков.
"Как в воду глядели, юмористы", "Последняя фраза — гениальна! Браво, маэстро", "Великая программа была, больше чем просто юмористическое шоу", — прокомментировали зрители.
Передачу "Городок" показывали на канале "Россия-1" с 1993 по 2012 год. За это время было снято 284 выпусков.
Скриншот видео #CUCchallenge Fightcovid CUC
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КультураКоронавирус в РоссииНовости культурыШоу-бизнесЮрий СтояновИлья ОлейниковYouTube
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