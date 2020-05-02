Взятие Берлина советскими войсками в 1945 году

Берлинская наступательная операция. Советские войска на пути к Берлину

2 мая 1945 года советские войска полностью овладели столицей Германии Берлином в ходе Берлинской стратегической наступательной операции, которая проводилась с 16 апреля по 8 мая 1945 года во время Великой Отечественной войны (1941-1945).

Великобритании и Весной 1945 года на территории фашистской Германии вели боевые действия вооруженные силы Советского Союза, США Франции . Советские войска находилась в 60-70 километрах от Берлина, а передовые части американо-английских войск вышли на реку Эльбу в 100-120 километрах от столицы Германии.

Берлин являлся не только политическим оплотом нацизма, но и одним из крупнейших военно-промышленных центров Германии. На берлинском направлении были сосредоточены основные силы вермахта. В самом Берлине было сформировано около 200 батальонов фольксштурма (отряды народного ополчения Третьего рейха), а общая численность гарнизона превышала 200 тысяч человек.

Оборона города была тщательно продумана и хорошо подготовлена. Берлинский оборонительный район включал три кольцевых обвода. Внешний оборонительный обвод проходил по рекам, каналам и озерам в 25-40 километрах от центра столицы. Основу его составляли крупные населенные пункты, превращенные в узлы сопротивления. Внутренний оборонительный обвод, который считался главной полосой обороны укрепленного района, проходил по окраинам пригородов Берлина. На их улицах были возведены противотанковые препятствия и проволочные заграждения. Общая глубина обороны на этом обводе составляла шесть километров. Третий, городской, обвод проходил по окружной железной дороге. Все улицы, ведущие к центру города, были перекрыты всякого рода заграждениями, а мосты подготовлены к подрыву.

Для удобства управления обороной Берлин разбили на девять секторов. Наиболее сильно укреплен был центральный сектор, где находились основные государственные и административные учреждения, включая рейхстаг и имперскую канцелярию. На улицах и площадях были отрыты окопы для артиллерии, минометов, танков и штурмовых орудий, подготовлены многочисленные огневые точки, защищенные железобетонными сооружениями.

© РИА Новости Штурм Рейхстага. Май 1945 года © РИА Новости Штурм Рейхстага. Май 1945 года

Для скрытого маневра силами и средствами предполагалось широко использовать метро, общая протяженность линий которого достигала 80 километров. Большинство оборонительных сооружений в самом городе и на подступах к нему заблаговременно занимались войсками

План операции советского Верховного Главнокомандования состоял в том, чтобы нанести на широком фронте несколько мощных ударов , расчленить берлинскую группировку противника, окружить и уничтожить ее по частям. Операция началась 16 апреля 1945 года. К ней привлекались войска 1-го Белорусского, 2-го Белорусского и 1-го Украинских фронтов. После мощной артиллерийской и авиационной подготовки, войска 1-го Белорусского фронта атаковали противника на реке Одер. Одновременно войска 1-го Украинского фронта начали форсировать реку Нейсе. Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, советские войска прорвали его оборону.

20 апреля огнем дальнобойной артиллерии 1-го Белорусского фронта по Берлину было положено начало его штурма . К вечеру 21 апреля его ударные части вышли на северо-восточную окраину города.

Войска 1-го Украинского фронта осуществляли стремительный маневр по выходу к Берлину с юга и запада. 21 апреля, продвинувшись на 95 километров, танковые части фронта ворвались на южную окраину города. Используя успех танковых соединений, общевойсковые армии ударной группировки 1-го Украинского фронта быстро продвигались на запад.

25 апреля войска 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов соединились западнее Берлина, завершив окружение всей берлинской группировки противника (500 тысяч человек).

Войска 2-го Белорусского фронта форсировали Одер и, прорвав оборону противника, к 25 апреля продвинулись на глубину до 20 километров. Они прочно сковали 3-ю немецкую танковую армию, не допустив ее использования на подступах к Берлину.

Немецко-фашистская группировка в Берлине, несмотря на очевидную обреченность, продолжала упорное сопротивление . В ожесточенных уличных боях 26-28 апреля она была рассечена советскими войсками на три изолированные части.

Бои шли днем и ночью. Прорываясь к центру Берлина, советские солдаты брали штурмом каждую улицу и каждый дом. В отдельные дни им удавалось очистить от врага до 300 кварталов. Рукопашные схватки завязывались в тоннелях метро, подземных коммуникационных сооружениях и ходах сообщения.

Основу боевых порядков стрелковых и танковых частей в период боев в городе составили штурмовые отряды и группы. Большая часть артиллерии (вплоть до 152-миллиметровых и 203-миллиметровых орудий) придавалась стрелковым подразделениям для ведения огня прямой наводкой. Танки действовали в составе как стрелковых соединений, так и танковых корпусов и армий, оперативно подчиняясь командованию общевойсковыми армиями или же действуя в своей полосе наступления. Попытки применять танки самостоятельно приводили к их большим потерям от огня артиллерии и фаустпатронов.

В связи с тем, что в период штурма Берлин был окутан дымом, массированное использование бомбардировочной авиации часто затруднялось. Наиболее мощные удары по военным объектам в городе авиация нанесла 25 апреля и в ночь на 26 апреля, в этих ударах участвовало 2049 самолетов.

К 28 апреля советские войска овладели большей частью города . Берлинский гарнизон был зажат на узкой полосе южнее реки Шпрее. Вся занимаемая противником территория находилась под непрерывным воздействием огневых средств советских войск.

29 апреля части 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта вышли в район рейхстага , подступы к которому прикрывались рекой Шпрее и рядом укрепленных крупных зданий.

Гарнизон рейхстага насчитывал до одной тысячи солдат и офицеров, но он продолжал непрерывно усиливаться. На его вооружении находилось большое количество пулеметов и фаустпатронов. Имелись и артиллерийские орудия. Вокруг здания были отрыты глубокие рвы, устроены различные заграждения, оборудованы пулеметные и артиллерийские огневые точки.

30 апреля войска 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта начали бои за рейхстаг, которые сразу же приняли крайне ожесточенный характер. Только к вечеру после неоднократных атак советские воины ворвались в здание. Гитлеровцы оказывали ожесточенное сопротивление. На лестницах и в коридорах то и дело завязывались рукопашные схватки. Штурмующие подразделения шаг за шагом, комнату за комнатой, этаж за этажом очищали здание рейхстага от врага. Весь путь советских воинов от главного входа в рейхстаг и до крыши был отмечен красными флагами и флажками. В ночь на 1 мая над зданием поверженного рейхстага было водружено Знамя Победы. Бои за рейхстаг продолжались до утра 1 мая, а отдельные группы врага, засевшие в отсеках подвалов, капитулировали лишь утром 2 мая.

В боях за рейхстаг противник потерял убитыми и ранеными более двух тысяч солдат и офицеров.

Советские войска захватили в плен свыше 2,6 тысячи гитлеровцев, а также в качестве трофеев 1,8 тысячи винтовок и автоматов, 59 артиллерийских орудий, 15 танков и штурмовых орудий.

1 мая части 3-й ударной армии, наступавшие с севера, встретились южнее рейхстага с частями 8-й гвардейской армии, наступавшими с юга. В тот же день сдались два важных узла обороны Берлина: цитадель Шпандау и бетонная башня ПВО Flakturm I ("Зообункер").

В 6 часов 30 минут утра 2 мая начальник обороны Берлина генерал артиллерии Гельмут Вейдлинг сдался в плен и отдал приказ остаткам войск берлинского гарнизона о прекращении сопротивления. В середине дня сопротивление гитлеровцев в городе прекратилось, в плен сдались 135 тысяч немецких солдат и офицеров. Этим же днем были ликвидированы окруженные группировки немецких войск юго-восточнее Берлина.

Во время боев Берлин сильно пострадал . По данным маршала Георгия Жукова, командующего 1-м Белорусским фронтом, с 21 апреля по 2 мая по Берлину было сделано почти 1,8 миллиона артиллерийских выстрелов. А всего на город было обрушено более 36 тысяч тонн металла. По столичному центру огонь вели в том числе и крепостные орудия, снаряды которых весили по полтонны. Поэтому из 250 тысяч зданий города около 30 тысяч было совершенно разрушено, более 20 тысяч строений находились в полуразрушенном состоянии, более 150 тысяч зданий имели средние повреждения. К тому же более трети станций метро было затоплено и разрушено, 225 мостов подорвано немецко-фашистскими войсками.

Бои с отдельными группами, прорывавшимися из окрестностей Берлина на запад, закончились 5 мая. В ночь на 9 мая был подписан Акт о капитуляции вооруженных сил фашистской Германии.

В ходе Берлинской операции советские войска окружили и ликвидировали самую крупную в истории войн группировку вражеских войск. Они разгромили 70 пехотных, 23 танковых и механизированных дивизий противника, взяли в плен 480 тысяч человек.

Берлинская операция дорого обошлась советским войскам. Их безвозвратные потери составили 78 291 человек, а санитарные – 274 184 человек.

Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль "За взятие Берлина", которой были награждены более 1082 тысяч солдат и офицеров, 187 частям и соединениям Красной армии, наиболее отличившимся при штурме Берлина, присвоено почетное наименование "Берлинские".

Более 600 участников Берлинской операции были удостоены звания Героя Советского Союза. 13 человек награждены второй медалью "Золотая Звезда" Героя Советского Союза.

Материал подготовлен на основе информации из открытых источников