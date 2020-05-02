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https://ria.ru/20200502/1570797285.html
Взятие Берлина советскими войсками в 1945 году
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РИА Новости

Взятие Берлина советскими войсками в 1945 году

04:02 02.05.2020 (обновлено: 10:08 02.05.2020)
1179
© РИА НовостиБерлинская наступательная операция. Советские войска на пути к Берлину
Берлинская наступательная операция. Советские войска на пути к Берлину
© РИА Новости
2 мая 1945 года советские войска полностью овладели столицей Германии Берлином в ходе Берлинской стратегической наступательной операции, которая проводилась с 16 апреля по 8 мая 1945 года во время Великой Отечественной войны (1941-1945).
Весной 1945 года на территории фашистской Германии вели боевые действия вооруженные силы Советского Союза, США, Великобритании и Франции. Советские войска находилась в 60-70 километрах от Берлина, а передовые части американо-английских войск вышли на реку Эльбу в 100-120 километрах от столицы Германии.
Берлин являлся не только политическим оплотом нацизма, но и одним из крупнейших военно-промышленных центров Германии. На берлинском направлении были сосредоточены основные силы вермахта. В самом Берлине было сформировано около 200 батальонов фольксштурма (отряды народного ополчения Третьего рейха), а общая численность гарнизона превышала 200 тысяч человек.
Оборона города была тщательно продумана и хорошо подготовлена. Берлинский оборонительный район включал три кольцевых обвода. Внешний оборонительный обвод проходил по рекам, каналам и озерам в 25-40 километрах от центра столицы. Основу его составляли крупные населенные пункты, превращенные в узлы сопротивления. Внутренний оборонительный обвод, который считался главной полосой обороны укрепленного района, проходил по окраинам пригородов Берлина. На их улицах были возведены противотанковые препятствия и проволочные заграждения. Общая глубина обороны на этом обводе составляла шесть километров. Третий, городской, обвод проходил по окружной железной дороге. Все улицы, ведущие к центру города, были перекрыты всякого рода заграждениями, а мосты подготовлены к подрыву.
Для удобства управления обороной Берлин разбили на девять секторов. Наиболее сильно укреплен был центральный сектор, где находились основные государственные и административные учреждения, включая рейхстаг и имперскую канцелярию. На улицах и площадях были отрыты окопы для артиллерии, минометов, танков и штурмовых орудий, подготовлены многочисленные огневые точки, защищенные железобетонными сооружениями.
© РИА НовостиШтурм Рейхстага. Май 1945 года
Штурм Рейхстага. Май 1945 года
© РИА Новости
Штурм Рейхстага. Май 1945 года
Для скрытого маневра силами и средствами предполагалось широко использовать метро, общая протяженность линий которого достигала 80 километров. Большинство оборонительных сооружений в самом городе и на подступах к нему заблаговременно занимались войсками.
План операции советского Верховного Главнокомандования состоял в том, чтобы нанести на широком фронте несколько мощных ударов, расчленить берлинскую группировку противника, окружить и уничтожить ее по частям. Операция началась 16 апреля 1945 года. К ней привлекались войска 1-го Белорусского, 2-го Белорусского и 1-го Украинских фронтов. После мощной артиллерийской и авиационной подготовки, войска 1-го Белорусского фронта атаковали противника на реке Одер. Одновременно войска 1-го Украинского фронта начали форсировать реку Нейсе. Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, советские войска прорвали его оборону.
20 апреля огнем дальнобойной артиллерии 1-го Белорусского фронта по Берлину было положено начало его штурма. К вечеру 21 апреля его ударные части вышли на северо-восточную окраину города.
Войска 1-го Украинского фронта осуществляли стремительный маневр по выходу к Берлину с юга и запада. 21 апреля, продвинувшись на 95 километров, танковые части фронта ворвались на южную окраину города. Используя успех танковых соединений, общевойсковые армии ударной группировки 1-го Украинского фронта быстро продвигались на запад.
Прорвав 23 апреля главный городской оборонительный рубеж, части Красной Армии начали бои за центр города.
25 апреля войска 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов соединились западнее Берлина, завершив окружение всей берлинской группировки противника (500 тысяч человек).
Войска 2-го Белорусского фронта форсировали Одер и, прорвав оборону противника, к 25 апреля продвинулись на глубину до 20 километров. Они прочно сковали 3-ю немецкую танковую армию, не допустив ее использования на подступах к Берлину.
Немецко-фашистская группировка в Берлине, несмотря на очевидную обреченность, продолжала упорное сопротивление. В ожесточенных уличных боях 26-28 апреля она была рассечена советскими войсками на три изолированные части.
Бои шли днем и ночью. Прорываясь к центру Берлина, советские солдаты брали штурмом каждую улицу и каждый дом. В отдельные дни им удавалось очистить от врага до 300 кварталов. Рукопашные схватки завязывались в тоннелях метро, подземных коммуникационных сооружениях и ходах сообщения.
Основу боевых порядков стрелковых и танковых частей в период боев в городе составили штурмовые отряды и группы. Большая часть артиллерии (вплоть до 152-миллиметровых и 203-миллиметровых орудий) придавалась стрелковым подразделениям для ведения огня прямой наводкой. Танки действовали в составе как стрелковых соединений, так и танковых корпусов и армий, оперативно подчиняясь командованию общевойсковыми армиями или же действуя в своей полосе наступления. Попытки применять танки самостоятельно приводили к их большим потерям от огня артиллерии и фаустпатронов.
© РИА Новости / Виктор ТеминЗнамя Победы над рейхстагом
Знамя Победы над рейхстагом
© РИА Новости / Виктор Темин
Знамя Победы над рейхстагом
В связи с тем, что в период штурма Берлин был окутан дымом, массированное использование бомбардировочной авиации часто затруднялось. Наиболее мощные удары по военным объектам в городе авиация нанесла 25 апреля и в ночь на 26 апреля, в этих ударах участвовало 2049 самолетов.
К 28 апреля советские войска овладели большей частью города. Берлинский гарнизон был зажат на узкой полосе южнее реки Шпрее. Вся занимаемая противником территория находилась под непрерывным воздействием огневых средств советских войск.
29 апреля части 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта вышли в район рейхстага, подступы к которому прикрывались рекой Шпрее и рядом укрепленных крупных зданий.
Гарнизон рейхстага насчитывал до одной тысячи солдат и офицеров, но он продолжал непрерывно усиливаться. На его вооружении находилось большое количество пулеметов и фаустпатронов. Имелись и артиллерийские орудия. Вокруг здания были отрыты глубокие рвы, устроены различные заграждения, оборудованы пулеметные и артиллерийские огневые точки.
30 апреля войска 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта начали бои за рейхстаг, которые сразу же приняли крайне ожесточенный характер. Только к вечеру после неоднократных атак советские воины ворвались в здание. Гитлеровцы оказывали ожесточенное сопротивление. На лестницах и в коридорах то и дело завязывались рукопашные схватки. Штурмующие подразделения шаг за шагом, комнату за комнатой, этаж за этажом очищали здание рейхстага от врага. Весь путь советских воинов от главного входа в рейхстаг и до крыши был отмечен красными флагами и флажками. В ночь на 1 мая над зданием поверженного рейхстага было водружено Знамя Победы. Бои за рейхстаг продолжались до утра 1 мая, а отдельные группы врага, засевшие в отсеках подвалов, капитулировали лишь утром 2 мая.
В боях за рейхстаг противник потерял убитыми и ранеными более двух тысяч солдат и офицеров.
Советские войска захватили в плен свыше 2,6 тысячи гитлеровцев, а также в качестве трофеев 1,8 тысячи винтовок и автоматов, 59 артиллерийских орудий, 15 танков и штурмовых орудий.
1 мая части 3-й ударной армии, наступавшие с севера, встретились южнее рейхстага с частями 8-й гвардейской армии, наступавшими с юга. В тот же день сдались два важных узла обороны Берлина: цитадель Шпандау и бетонная башня ПВО Flakturm I ("Зообункер").
В 6 часов 30 минут утра 2 мая начальник обороны Берлина генерал артиллерии Гельмут Вейдлинг сдался в плен и отдал приказ остаткам войск берлинского гарнизона о прекращении сопротивления. В середине дня сопротивление гитлеровцев в городе прекратилось, в плен сдались 135 тысяч немецких солдат и офицеров. Этим же днем были ликвидированы окруженные группировки немецких войск юго-восточнее Берлина.
Во время боев Берлин сильно пострадал. По данным маршала Георгия Жукова, командующего 1-м Белорусским фронтом, с 21 апреля по 2 мая по Берлину было сделано почти 1,8 миллиона артиллерийских выстрелов. А всего на город было обрушено более 36 тысяч тонн металла. По столичному центру огонь вели в том числе и крепостные орудия, снаряды которых весили по полтонны. Поэтому из 250 тысяч зданий города около 30 тысяч было совершенно разрушено, более 20 тысяч строений находились в полуразрушенном состоянии, более 150 тысяч зданий имели средние повреждения. К тому же более трети станций метро было затоплено и разрушено, 225 мостов подорвано немецко-фашистскими войсками.
Бои с отдельными группами, прорывавшимися из окрестностей Берлина на запад, закончились 5 мая. В ночь на 9 мая был подписан Акт о капитуляции вооруженных сил фашистской Германии.
© РИА Новости / Петр БернштейнСоветские солдаты-освободители празднуют победу в Берлине
Советские солдаты-освободители празднуют победу в Берлине
© РИА Новости / Петр Бернштейн
Советские солдаты-освободители празднуют победу в Берлине
В ходе Берлинской операции советские войска окружили и ликвидировали самую крупную в истории войн группировку вражеских войск. Они разгромили 70 пехотных, 23 танковых и механизированных дивизий противника, взяли в плен 480 тысяч человек.
Берлинская операция дорого обошлась советским войскам. Их безвозвратные потери составили 78 291 человек, а санитарные – 274 184 человек.
Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль "За взятие Берлина", которой были награждены более 1082 тысяч солдат и офицеров, 187 частям и соединениям Красной армии, наиболее отличившимся при штурме Берлина, присвоено почетное наименование "Берлинские".
Более 600 участников Берлинской операции были удостоены звания Героя Советского Союза. 13 человек награждены второй медалью "Золотая Звезда" Героя Советского Союза.
Материал подготовлен на основе информации из открытых источников
(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат. Москва. В 8 томах. 2004 г.)
Взятие Берлина: последняя битва Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Виктор Темин / Перейти в фотобанк

Берлин был главной стратегической целью весенней военной кампании 1945 года. Там находилась штаб-квартира фюрера и центральные офисы нацистской Германии.

Советские войска в Берлине
1 из 23

Берлин был главной стратегической целью весенней военной кампании 1945 года. Там находилась штаб-квартира фюрера и центральные офисы нацистской Германии.

© РИА Новости / Виктор Темин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Гребнев

Без взятия города война бы не закончилась.

На фото: Знамя Победы над зданием Рейхстага, 1 мая 1945 года.

Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
2 из 23

Без взятия города война бы не закончилась.

На фото: Знамя Победы над зданием Рейхстага, 1 мая 1945 года.

© РИА Новости / Владимир Гребнев
© РИА Новости / Г. Капустянский / Перейти в фотобанк

Оборона Берлина включала три кольцевых обвода. Внешний проходил по рекам и озерам в 25-40 километрах от столицы, внутренний — по окраинам пригородов, третий — по окружной железной дороге.

Советские солдаты у входа в берлинское метро
3 из 23

Оборона Берлина включала три кольцевых обвода. Внешний проходил по рекам и озерам в 25-40 километрах от столицы, внутренний — по окраинам пригородов, третий — по окружной железной дороге.

© РИА Новости / Г. Капустянский
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© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанк

Сам город был разбит на сектора. Сильнее всего немцы укрепили центр: вырыли окопы, оборудовали защищенные огневые точки.

Советские войска ведут бой на улицах Берлина во время Великой Отечественной войны
4 из 23

Сам город был разбит на сектора. Сильнее всего немцы укрепили центр: вырыли окопы, оборудовали защищенные огневые точки.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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© РИА Новости / Олег Кнорринг / Перейти в фотобанк

Улицы, ведущие к центру, были перекрыты, мосты подготовлены к подрыву.

Подготовка снарядов
5 из 23

Улицы, ведущие к центру, были перекрыты, мосты подготовлены к подрыву.

© РИА Новости / Олег Кнорринг
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© РИА Новости / Марк Редькин / Перейти в фотобанк

План советского командования состоял в том, чтобы нанести несколько мощных ударов, расчленить группировку противника, окружить и уничтожить по частям.

Советские самолеты летят курсом на Берлин
6 из 23

План советского командования состоял в том, чтобы нанести несколько мощных ударов, расчленить группировку противника, окружить и уничтожить по частям.

© РИА Новости / Марк Редькин
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Берлинская стратегическая наступательная операция началась на рассвете 16 апреля.

Залп реактивных установок «Катюша» по Берлину
7 из 23

Берлинская стратегическая наступательная операция началась на рассвете 16 апреля.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Шиманский / Перейти в фотобанк

Немецкую оборону пришлось буквально прогрызать, особенно на Зееловских высотах восточнее Берлина.

Отряд полуглиссеров Днепровской военной флотилии на реке Шпрее
8 из 23

Немецкую оборону пришлось буквально прогрызать, особенно на Зееловских высотах восточнее Берлина.

© РИА Новости / Шиманский
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© РИА Новости / Евгений Тиханов / Перейти в фотобанк

Ожесточенное сражение длилось три дня. Обе стороны понимали, что во многом это ключ к городу, который достанется победителю.

На фото: разрушенный кабинет Гитлера в Имперской канцелярии.

Разрушенный кабинет Адольфа Гитлера в Имперской канцелярии
9 из 23

Ожесточенное сражение длилось три дня. Обе стороны понимали, что во многом это ключ к городу, который достанется победителю.

На фото: разрушенный кабинет Гитлера в Имперской канцелярии.

© РИА Новости / Евгений Тиханов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Петр Бернштейн

Двадцатого апреля огнем дальнобойной артиллерии 1-го Белорусского фронта по Берлину было положено начало его штурму.

Советские солдаты слушают баян на улицах Берлина
10 из 23

Двадцатого апреля огнем дальнобойной артиллерии 1-го Белорусского фронта по Берлину было положено начало его штурму.

© РИА Новости / Петр Бернштейн
© РИА Новости / Евгений Тиханов / Перейти в фотобанк

Прорываясь к центру, советские солдаты брали штурмом каждую улицу и каждый дом. Сражения шли днем и ночью.

Советский солдат делает перевязку раненому в голову берлинцу
11 из 23

Прорываясь к центру, советские солдаты брали штурмом каждую улицу и каждый дом. Сражения шли днем и ночью.

© РИА Новости / Евгений Тиханов
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© РИА Новости / Шиманский / Перейти в фотобанк

Кольцо вокруг Берлина замкнулось 25 апреля. Все было готово к началу заключительного этапа стратегической операции

Советские моряки, герои штурма Берлина, позируют американскому военному корреспонденту
12 из 23

Кольцо вокруг Берлина замкнулось 25 апреля. Все было готово к началу заключительного этапа стратегической операции

© РИА Новости / Шиманский
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© РИА Новости

К 28 апреля в руках защитников Берлина осталась только центральная часть, но и она со всех сторон простреливалась советской артиллерией. К вечеру того же дня части войска вышли в район Рейхстага.

Штурм Рейхстага. Май 1945 года
13 из 23

К 28 апреля в руках защитников Берлина осталась только центральная часть, но и она со всех сторон простреливалась советской артиллерией. К вечеру того же дня части войска вышли в район Рейхстага.

© РИА Новости
© РИА Новости / Александр Капустянский / Перейти в фотобанк

Один из первых выстрелов по Рейхстагу сделал боевой расчет, в котором служили верблюды, дошедшие до Берлина от Сталинграда.

Колонна с верблюдами на подступах к Берлину
14 из 23

Один из первых выстрелов по Рейхстагу сделал боевой расчет, в котором служили верблюды, дошедшие до Берлина от Сталинграда.

© РИА Новости / Александр Капустянский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Темин

Бои за Рейхстаг, которые продолжались до утра первого мая, с самого начала были крайне ожесточенными. Советские бойцы метр за метром, комнату за комнатой очищали здание от фашистов и водружали знамена и флаги.

Знамя Победы над рейхстагом
15 из 23

Бои за Рейхстаг, которые продолжались до утра первого мая, с самого начала были крайне ожесточенными. Советские бойцы метр за метром, комнату за комнатой очищали здание от фашистов и водружали знамена и флаги.

© РИА Новости / Виктор Темин
© РИА Новости / Владимир Гребнев

Разведчики 756-го стрелкового полка сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария, водрузившие над куполом Рейхстага красное знамя.

Советские солдаты Михаил Егоров (справа) и Мелитон Кантария , водрузившие Знамя победы над берлинским Рейхстагом в мае 1945 года
16 из 23

Разведчики 756-го стрелкового полка сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария, водрузившие над куполом Рейхстага красное знамя.

© РИА Новости / Владимир Гребнев
© РИА Новости

Второго мая в шесть часов 30 минут утра начальник обороны Берлина генерал артиллерии Вейдлинг сдался в плен и отдал приказ остаткам войск прекратить сопротивление.

Советские бойцы в здании Рейхстага. Май 1945 года
17 из 23

Второго мая в шесть часов 30 минут утра начальник обороны Берлина генерал артиллерии Вейдлинг сдался в плен и отдал приказ остаткам войск прекратить сопротивление.

© РИА Новости
© РИА Новости / Александр Капустянский / Перейти в фотобанкЖители Берлина возвращаются домой по заваленной обломками улице. Бои закончились.
Жители Берлина возвращаются домой по заваленной обломками улице
18 из 23
Жители Берлина возвращаются домой по заваленной обломками улице. Бои закончились.
© РИА Новости / Александр Капустянский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий ПетрусовНародная артистка РСФСР Лидия Русланова выступает с концертом перед советскими воинами на ступенях рейхстага.
Народная артистка РСФСР Лидия Русланова выступает с концертом перед советскими воинами на ступенях рейхстага
19 из 23
Народная артистка РСФСР Лидия Русланова выступает с концертом перед советскими воинами на ступенях рейхстага.
© РИА Новости / Георгий Петрусов
© РИА Новости / Олег Кнорринг

Советский солдат раздает хлеб женщинам в Берлине.

Советский солдат раздает хлеб женщинам Берлина
20 из 23

Советский солдат раздает хлеб женщинам в Берлине.

© РИА Новости / Олег Кнорринг
© РИА Новости / Петр Бернштейн

В ходе Берлинской операции Красная армия окружила и ликвидировала самую крупную в истории войн вражескую группировку.

Советские солдаты-освободители празднуют победу в Берлине
21 из 23

В ходе Берлинской операции Красная армия окружила и ликвидировала самую крупную в истории войн вражескую группировку.

© РИА Новости / Петр Бернштейн
© РИА Новости / Георгий Петрусов

Блестяще проведенная операция привела к закономерному итогу: Победе.

Представители союзного командования, прибывшие для подписания акта о капитуляции Германии, на Темпельгофском аэродроме в Берлине
22 из 23

Блестяще проведенная операция привела к закономерному итогу: Победе.

© РИА Новости / Георгий Петрусов
© РИА Новости / Марк Редькин / Перейти в фотобанк

Советские танкисты радуются победе. Берлин, май 1945 года. Репродукция.

Советские танкисты в Берлине
23 из 23

Советские танкисты радуются победе. Берлин, май 1945 года. Репродукция.

© РИА Новости / Марк Редькин
Перейти в фотобанк
1 из 23

Берлин был главной стратегической целью весенней военной кампании 1945 года. Там находилась штаб-квартира фюрера и центральные офисы нацистской Германии.

© РИА Новости / Виктор Темин
Перейти в фотобанк
2 из 23

Без взятия города война бы не закончилась.

На фото: Знамя Победы над зданием Рейхстага, 1 мая 1945 года.

© РИА Новости / Владимир Гребнев
3 из 23

Оборона Берлина включала три кольцевых обвода. Внешний проходил по рекам и озерам в 25-40 километрах от столицы, внутренний — по окраинам пригородов, третий — по окружной железной дороге.

© РИА Новости / Г. Капустянский
Перейти в фотобанк
4 из 23

Сам город был разбит на сектора. Сильнее всего немцы укрепили центр: вырыли окопы, оборудовали защищенные огневые точки.

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
5 из 23

Улицы, ведущие к центру, были перекрыты, мосты подготовлены к подрыву.

© РИА Новости / Олег Кнорринг
Перейти в фотобанк
6 из 23

План советского командования состоял в том, чтобы нанести несколько мощных ударов, расчленить группировку противника, окружить и уничтожить по частям.

© РИА Новости / Марк Редькин
Перейти в фотобанк
7 из 23

Берлинская стратегическая наступательная операция началась на рассвете 16 апреля.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 23

Немецкую оборону пришлось буквально прогрызать, особенно на Зееловских высотах восточнее Берлина.

© РИА Новости / Шиманский
Перейти в фотобанк
9 из 23

Ожесточенное сражение длилось три дня. Обе стороны понимали, что во многом это ключ к городу, который достанется победителю.

На фото: разрушенный кабинет Гитлера в Имперской канцелярии.

© РИА Новости / Евгений Тиханов
Перейти в фотобанк
10 из 23

Двадцатого апреля огнем дальнобойной артиллерии 1-го Белорусского фронта по Берлину было положено начало его штурму.

© РИА Новости / Петр Бернштейн
11 из 23

Прорываясь к центру, советские солдаты брали штурмом каждую улицу и каждый дом. Сражения шли днем и ночью.

© РИА Новости / Евгений Тиханов
Перейти в фотобанк
12 из 23

Кольцо вокруг Берлина замкнулось 25 апреля. Все было готово к началу заключительного этапа стратегической операции

© РИА Новости / Шиманский
Перейти в фотобанк
13 из 23

К 28 апреля в руках защитников Берлина осталась только центральная часть, но и она со всех сторон простреливалась советской артиллерией. К вечеру того же дня части войска вышли в район Рейхстага.

© РИА Новости
14 из 23

Один из первых выстрелов по Рейхстагу сделал боевой расчет, в котором служили верблюды, дошедшие до Берлина от Сталинграда.

© РИА Новости / Александр Капустянский
Перейти в фотобанк
15 из 23

Бои за Рейхстаг, которые продолжались до утра первого мая, с самого начала были крайне ожесточенными. Советские бойцы метр за метром, комнату за комнатой очищали здание от фашистов и водружали знамена и флаги.

© РИА Новости / Виктор Темин
16 из 23

Разведчики 756-го стрелкового полка сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария, водрузившие над куполом Рейхстага красное знамя.

© РИА Новости / Владимир Гребнев
17 из 23

Второго мая в шесть часов 30 минут утра начальник обороны Берлина генерал артиллерии Вейдлинг сдался в плен и отдал приказ остаткам войск прекратить сопротивление.

© РИА Новости
18 из 23
Жители Берлина возвращаются домой по заваленной обломками улице. Бои закончились.
© РИА Новости / Александр Капустянский
Перейти в фотобанк
19 из 23
Народная артистка РСФСР Лидия Русланова выступает с концертом перед советскими воинами на ступенях рейхстага.
© РИА Новости / Георгий Петрусов
20 из 23

Советский солдат раздает хлеб женщинам в Берлине.

© РИА Новости / Олег Кнорринг
21 из 23

В ходе Берлинской операции Красная армия окружила и ликвидировала самую крупную в истории войн вражескую группировку.

© РИА Новости / Петр Бернштейн
22 из 23

Блестяще проведенная операция привела к закономерному итогу: Победе.

© РИА Новости / Георгий Петрусов
23 из 23

Советские танкисты радуются победе. Берлин, май 1945 года. Репродукция.

© РИА Новости / Марк Редькин
Перейти в фотобанк
310000
Берлин (город)Справки
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