Биография Никиты Стасишина

Стасишин Никита Евгеньевич родился 7 мая 1986 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
В 2008 году окончил ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский торгово-экономический институт".
В 2007 - 2009 годах работал в ООО "Национальная вендинговая компания".
С 2009 года по 2011 год работал в администрации Центрального района Санкт-Петербурга.
В 2011 - 2012 годах работал в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.
В 2012 году стал заместителем генерального директора ГУП Московской области "Московский областной дорожный центр".
В 2013 году Никита Стасишин был назначен начальником управления Федерального агентства по строительству и ЖКХ, а также заместителем директора департамента жилищной политики министерства строительства и ЖКХ РФ, замначальника отдела методологии и реализации программ и проектов в сфере жилищной политики.
В 2015-2016 годах занимал должность директора департамента жилищной политики министерства строительства и ЖКХ РФ.
12 ноября 2016 года был назначен заместителем министра строительства и ЖКХ РФ. Курировал работу департамента жилищной политики.
Первого мая у главы Минстроя Владимира Якушева нашли коронавирус, его госпитализировали. Исполнять обязанности главы Минстроя будет Никита Стасишин.
Стасишин женат, у него есть дочь.
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