Биография Никиты Стасишина

7 мая 1986 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Стасишин Никита Евгеньевич родилсяв Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

В 2008 году окончил ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский торгово-экономический институт".

В 2007 - 2009 годах работал в ООО "Национальная вендинговая компания".

С 2009 года по 2011 год работал в администрации Центрального района Санкт-Петербурга.

В 2011 - 2012 годах работал в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

В 2012 году стал заместителем генерального директора ГУП Московской области "Московский областной дорожный центр".

В 2013 году Никита Стасишин был назначен начальником управления Федерального агентства по строительству и ЖКХ, а также заместителем директора департамента жилищной политики министерства строительства и ЖКХ РФ, замначальника отдела методологии и реализации программ и проектов в сфере жилищной политики.

Первого мая у главы Минстроя Владимира Якушева нашли коронавирус, его госпитализировали. у главы Минстроя Владимира Якушева нашли коронавирус, его госпитализировали. Исполнять обязанности главы Минстроя будет Никита Стасишин.

Стасишин женат, у него есть дочь.