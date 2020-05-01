Главу Минстроя госпитализировали с коронавирусом

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. У главы Минстроя Владимира Якушева нашли коронавирус, его госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
Заместитель министра Дмитрий Волков тоже заболел COVID-19.
"Диагноз "коронавирус" подтвержден результатом компьютерной томографии", — говорится в сообщении.
Якушев рассказал, что будет проходить лечение в одной из городских больниц.
"Остаюсь на связи", — приводятся в сообщении слова министра.
Исполнять обязанности главы Минстроя будет Никита Стасишин.
Накануне стало известно, что коронавирусом заразился премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом он сообщил в ходе онлайн-совещания с президентом Владимиром Путиным. Председатель правительства также предложил кандидатуру Андрея Белоусова на пост и. о. премьера. Глава государства согласился и позднее подписал соответствующий указ.
Пандемия болезни COVID-19 охватила абсолютное большинство стран мира. По информации ВОЗ, коронавирусом заразились более 3,1 миллиона человек, из которых около 218 тысяч умерли и порядка миллиона вылечились. Наибольшее число зараженных и жертв выявлено в США, Испании и Италии.
Россия занимает восьмое место по числу инфицированных. COVID-19 диагностировали у 114 431 человека (прирост за сутки 7,4%), из них выздоровели более 13 тысяч человек. Болезнь унесла жизни 1169 пациентов.
Россиян попросили оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах действует пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.