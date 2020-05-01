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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-01T22:37
https://ria.ru/20200501/1570876563.html
Главу Минстроя госпитализировали с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567960601_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_fb27478b580b20d99e04a029041068cd.jpg
РИА Новости

Главу Минстроя госпитализировали с коронавирусом

21:44 01.05.2020 (обновлено: 22:37 01.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВстреча членов СФ РФ с министром строительства и ЖКХ РФ В. Якушевым
Встреча членов СФ РФ с министром строительства и ЖКХ РФ В. Якушевым
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. У главы Минстроя Владимира Якушева нашли коронавирус, его госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
Заместитель министра Дмитрий Волков тоже заболел COVID-19.
"Диагноз "коронавирус" подтвержден результатом компьютерной томографии", — говорится в сообщении.
Якушев рассказал, что будет проходить лечение в одной из городских больниц.
"Остаюсь на связи", — приводятся в сообщении слова министра.
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Исполнять обязанности главы Минстроя будет Никита Стасишин.
Накануне стало известно, что коронавирусом заразился премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом он сообщил в ходе онлайн-совещания с президентом Владимиром Путиным. Председатель правительства также предложил кандидатуру Андрея Белоусова на пост и. о. премьера. Глава государства согласился и позднее подписал соответствующий указ.
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Пандемия болезни COVID-19 охватила абсолютное большинство стран мира. По информации ВОЗ, коронавирусом заразились более 3,1 миллиона человек, из которых около 218 тысяч умерли и порядка миллиона вылечились. Наибольшее число зараженных и жертв выявлено в США, Испании и Италии.
Россия занимает восьмое место по числу инфицированных. COVID-19 диагностировали у 114 431 человека (прирост за сутки 7,4%), из них выздоровели более 13 тысяч человек. Болезнь унесла жизни 1169 пациентов.
Россиян попросили оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах действует пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Общество
Популярные комментарии
Почему об этом пишут? Почему не пишут о том, что слесарь дядя Вася, который 30 лет ремонтировал людям сантехнику, и спасал их имущество заразился??? Мне без разницы, кто из правительства заразился и сыграет в ящик. Абсолютно. Это недостойно упоминания в новостях.
1 мая, 22:15
kkatorjnik
44400233
Что-то захворали руководители
1 мая, 21:58
РЛРуслан Лаврушин
1482716
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