В Пензенской области еще 16 пациентов вылечились от COVID-19

САРАТОВ, 1 мая - РИА Новости. Шестнадцать пациентов в пятницу выписали после лечения коронавирусной инфекции в Пензенской области, общее число выздоровевших в регионе достигло 148 человек, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области с 17 марта по 1 мая лабораторно подтверждены 448 случаев коронавируса. К 30 апреля семь человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, скончались, вылечились от этой инфекции 132 человека. Среди заболевших - 22 ребенка.
"Сегодня выписаны еще 16 человек. Общим итогом на сегодня выздоровели 148 пациентов", - написала Черемушкина в пятницу в своем Telegram-канале.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности, обязал жителей носить лицевые маски в общественных местах и до 11 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан, жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.