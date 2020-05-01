В Пензенской области еще 16 пациентов вылечились от COVID-19

Проценко предостерег от надежд на выход на плато по коронавирусу

Проценко предостерег от надежд на выход на плато по коронавирусу

"Сегодня выписаны еще 16 человек. Общим итогом на сегодня выздоровели 148 пациентов", - написала Черемушкина в пятницу в своем Telegram-канале.