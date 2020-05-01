План ООН по борьбе с COVID-19 на Украине потребует 69 миллионов долларов

ООН, 1 мая – РИА Новости. План План ООН по борьбе с пандемией коронавируса на Украине требует 69 миллионов долларов, заявил в ходе брифинга по видеосвязи официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик

По его словам, "ООН и гуманитарные партнеры поддерживают действия правительства" Украины по борьбе с пандемией и по укреплению возможностей лабораторий.

Как указал Дюжаррик, по-прежнему ограничены возможности для организации конвоев с гуманитарной помощью через линию соприкосновения. "Мы продолжаем выступать за беспрепятственный доступ к затронутому конфликтом населению по обе стороны от линии соприкосновения", - сказал он.

"План по борьбе с коронавирусом на Украине требует 69 миллионов долларов, чтобы оказать помощь более, чем 2 миллионам человек до конца года", - указал он.

Всего на Украине инфицирован 10 861 случай коронавируса, умерли 272 больных, выздоровели 1413.