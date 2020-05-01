План ООН по борьбе с COVID-19 на Украине потребует 69 миллионов долларов

ООН, 1 мая – РИА Новости. План ООН по борьбе с пандемией коронавируса на Украине требует 69 миллионов долларов, заявил в ходе брифинга по видеосвязи официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
По его словам, "ООН и гуманитарные партнеры поддерживают действия правительства" Украины по борьбе с пандемией и по укреплению возможностей лабораторий.
Как указал Дюжаррик, по-прежнему ограничены возможности для организации конвоев с гуманитарной помощью через линию соприкосновения. "Мы продолжаем выступать за беспрепятственный доступ к затронутому конфликтом населению по обе стороны от линии соприкосновения", - сказал он.
"План по борьбе с коронавирусом на Украине требует 69 миллионов долларов, чтобы оказать помощь более, чем 2 миллионам человек до конца года", - указал он.
Всего на Украине инфицирован 10 861 случай коронавируса, умерли 272 больных, выздоровели 1413.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.