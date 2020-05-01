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75 лет Великой Победы
2020-05-03T10:16
https://ria.ru/20200501/1570875826.html
Посол Украины отказался возлагать цветы в Берлине с послом России
https://cdn24.img.ria.ru/images/151611/33/1516113387_0:0:4608:2592_1036x0_80_0_0_e583f7f430c67d1e71f810025254c3e4.jpg
РИА Новости

Посол Украины отказался возлагать цветы в Берлине с послом России

21:04 01.05.2020 (обновлено: 10:16 03.05.2020)
77332
© Фото : МЗС УкраїниПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
© Фото : МЗС України
БЕРЛИН, 1 мая РИА Новости. Посол Украины в Германии отказался от приглашения властей Берлина возложить цветы вместе с послом России по случаю 75-летия Победы. Об этом сообщила газета Tagesspiegel.
В субботу посол России в Германии Сергей Нечаев вместе с правящим бургомистром Берлина Михаэлем Мюллером примет участие в торжественной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине. Пройдет совместное возложение венков у дома, где в 1945 году располагался штаб советской восьмой гвардейской армии. Второго мая 1945 года немецкий генерал Хельмут Вайдлинг подписал там приказ о капитуляции частей вермахта, которые вели бои в столице.
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Как сообщила газета, украинского посла Андрея Мельника наряду с другими главами иностранных дипмиссий также пригласили поучаствовать в церемонии, чтобы "почтить прежде всего память российских, украинских и белорусских бойцов Красной армии, которые брали Берлин". Однако Мельник отклонил это предложение.
Как он сообщил изданию, "память о жертвах войны на уничтожение является <...> моральным долгом", однако возлагать венки вместе с представителем России он не будет. Посол объяснил это тем, что на Украине идет война.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Москва названа "агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Популярные комментарии
Конечно, побежденным бандеровцам как можно возлагать цветы совместно с теми, кто их победил?
1 мая, 21:06
yozhik_2000
21830102
так ехал бы на фронт, чего он в Германии сидит?
1 мая, 21:05
О Ольга Занкова
20160003
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