Посол Украины отказался возлагать цветы в Берлине с послом России

БЕРЛИН, 1 мая — РИА Новости. Посол Украины в Германии отказался от приглашения властей Берлина возложить цветы вместе с послом России по случаю 75-летия Победы. Об этом сообщила газета Tagesspiegel.
В субботу посол России в Германии Сергей Нечаев вместе с правящим бургомистром Берлина Михаэлем Мюллером примет участие в торжественной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине. Пройдет совместное возложение венков у дома, где в 1945 году располагался штаб советской восьмой гвардейской армии. Второго мая 1945 года немецкий генерал Хельмут Вайдлинг подписал там приказ о капитуляции частей вермахта, которые вели бои в столице.
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Как сообщила газета, украинского посла Андрея Мельника наряду с другими главами иностранных дипмиссий также пригласили поучаствовать в церемонии, чтобы "почтить прежде всего память российских, украинских и белорусских бойцов Красной армии, которые брали Берлин". Однако Мельник отклонил это предложение.
Как он сообщил изданию, "память о жертвах войны на уничтожение является <...> моральным долгом", однако возлагать венки вместе с представителем России он не будет. Посол объяснил это тем, что на Украине идет война.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Москва названа "агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.