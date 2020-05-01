"Никто не скажет про войну хорошего". Воспоминания ветерана
Екатерина Гусева прошла Великую Отечественную войну с одним пулеметом ДШК в руках. За годы войны она проделала путь от Сталинграда до Берлина, где и встретила долгожданную Победу. Екатерину Алексеевну призвали на фронт в 1943 году, как только ей исполнилось 18 лет.
Екатерина Гусева прошла Великую Отечественную войну с одним пулеметом ДШК в руках. За годы войны она проделала путь от Сталинграда до Берлина, где и встретила долгожданную Победу. Екатерину Алексеевну призвали на фронт в 1943 году, как только ей исполнилось 18 лет.
Юная девушка прошла обучение, после чего ее отправили под Сталинград. В преддверии 75-летней годовщины Победы ветеран часто вспоминает о тех тяжелых и страшных днях.
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