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75 лет Великой Победы
2020-05-03T10:17
https://ria.ru/20200501/1570875397.html
"Никто не скажет про войну хорошего". Воспоминания ветерана
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570875349_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_be4421e21fc39c46dfe0ecf1d8442916.jpg
РИА Новости
"Никто не скажет про войну хорошего". Воспоминания ветерана
Екатерина Гусева прошла Великую Отечественную войну с одним пулеметом ДШК в руках. За годы войны она проделала путь от Сталинграда до Берлина, где и встретила долгожданную Победу. Екатерину Алексеевну призвали на фронт в 1943 году, как только ей исполнилось 18 лет.
2020-05-01T20:40
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=83465016&type=mp4
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570875349_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_3f8c064d35dcd4f07f02ecc391b3e410.jpg
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PT1M40S

"Никто не скажет про войну хорошего". Воспоминания ветерана

20:40 01.05.2020 (обновлено: 10:17 03.05.2020)
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Екатерина Гусева прошла Великую Отечественную войну с одним пулеметом ДШК в руках. За годы войны она проделала путь от Сталинграда до Берлина, где и встретила долгожданную Победу. Екатерину Алексеевну призвали на фронт в 1943 году, как только ей исполнилось 18 лет.
Юная девушка прошла обучение, после чего ее отправили под Сталинград. В преддверии 75-летней годовщины Победы ветеран часто вспоминает о тех тяжелых и страшных днях.
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75 лет Великой ПобедыВетераныВеликая Отечественная война (1941-1945)ВидеоОбщество
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