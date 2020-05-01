В Петербурге умерли два пожилых пациента с коронавирусом

Пробирка с тестом на коронавирус

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Еще два пациента с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Санкт-Петербурге , были старше 70 лет и имели хронические заболевания, сообщает городской комитет по здравоохранению.

"Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021, подтвердила еще два смертельных случая от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Мужчины 70 и 83 лет скончались в Госпитале для ветеранов войн. Они имели ряд хронических заболеваний, один из них - лимфолейкоз. "Основным заболеванием в обоих случаях признана вирусная пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19", - сообщает комитет.

По данным городского оперативного штаба, всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 4411 случаев заражения COVID-19. Умерли 33 человека. Выздоровели 779 человек.