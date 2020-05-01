В НАСА надеются договориться о месте на "Союзе" в ближайшие дни

NASA опубликовало эффектное фото межзвездного скопления "Столпы Творения" в туманности Орла, сделанное телескопом "Хаббл".
NASA опубликовало эффектное фото межзвездного скопления "Столпы Творения" в туманности Орла, сделанное телескопом "Хаббл".
Международная космическая станция пролетает над Йеменом, на северо-востоке которого простирается раскаленная каменистая пустыня.
Международная космическая станция пролетает над Йеменом, на северо-востоке которого простирается раскаленная каменистая пустыня.
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16" со стартовой площадки космодрома Байконур.
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16" со стартовой площадки космодрома Байконур.
"Хаббл" запечатлел галактику NGC 2273, которая выглядит как обычная спиральная с двумя рукавами, выходящими из центральной перемычки. Но внутри рукавов просматриваются другие кольца.
"Хаббл" запечатлел галактику NGC 2273, которая выглядит как обычная спиральная с двумя рукавами, выходящими из центральной перемычки. Но внутри рукавов просматриваются другие кольца.
Исследователи, наблюдая вспышку новой звезды V906 в созвездии Киля, получили первые прямые доказательства того, что большая часть видимого света стала следствием ударных волн.
Исследователи, наблюдая вспышку новой звезды V906 в созвездии Киля, получили первые прямые доказательства того, что большая часть видимого света стала следствием ударных волн.
Космонавт Олег Скрипочка после посадки спускаемого аппарата пилотируемого корабля "Союз МС-15" с экипажем МКС в казахстанской степи.
Космонавт Олег Скрипочка после посадки спускаемого аппарата пилотируемого корабля "Союз МС-15" с экипажем МКС в казахстанской степи.
Галактика NGC 4651 кажется безмятежной и мирной, но не стоит обманываться. Астрономы считают, что у нее есть страшная тайна: NGC 4651 поглотила другую галактику, чтобы стать той большой и красивой спиралью, какой мы видим ее сегодня.
Галактика NGC 4651 кажется безмятежной и мирной, но не стоит обманываться. Астрономы считают, что у нее есть страшная тайна: NGC 4651 поглотила другую галактику, чтобы стать той большой и красивой спиралью, какой мы видим ее сегодня.
Космический телескоп "Хаббл" зафиксировал распад кометы C/2019 Y4 (ATLAS). Это самые детальные на сегодняшний день изображения процесса разрушения ядра кометы.
Космический телескоп "Хаббл" зафиксировал распад кометы C/2019 Y4 (ATLAS). Это самые детальные на сегодняшний день изображения процесса разрушения ядра кометы.
Область звездообразования в туманности NGC 6357 созвездия Скорпиона, где звездные системы обмениваются астероидами, как наша Солнечная система четыре с половиной миллиарда лет назад.
Область звездообразования в туманности NGC 6357 созвездия Скорпиона, где звездные системы обмениваются астероидами, как наша Солнечная система четыре с половиной миллиарда лет назад.
Корабль "Прогресс МС-14" установил рекорд по времени полета до МКС. Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконур в 4:51 по московскому времени, через девять минут вывела грузовик на орбиту, а еще через три часа он пристыковался к станции. И все это — за три часа 20 минут.
Корабль "Прогресс МС-14" установил рекорд по времени полета до МКС. Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконур в 4:51 по московскому времени, через девять минут вывела грузовик на орбиту, а еще через три часа он пристыковался к станции. И все это — за три часа 20 минут.
Светящиеся оранжевые цепочки, снятые телескопом NEOWISE, представляют собой серию снимков астероидов Клото и Лина, вращающихся в главном поясе между орбитами Марса и Юпитера.
Светящиеся оранжевые цепочки, снятые телескопом NEOWISE, представляют собой серию снимков астероидов Клото и Лина, вращающихся в главном поясе между орбитами Марса и Юпитера.
Недавно обнаруженная комета SWAN (лебедь) "отрастила" впечатляющий хвост. На снимке, сделанном в небе над Намибией в середине апреля, небесное тело запечатлено с неожиданно длинным сияющим шлейфом.
Недавно обнаруженная комета SWAN (лебедь) "отрастила" впечатляющий хвост. На снимке, сделанном в небе над Намибией в середине апреля, небесное тело запечатлено с неожиданно длинным сияющим шлейфом.
NASA опубликовало эффектное фото межзвездного скопления "Столпы Творения" в туманности Орла, сделанное телескопом "Хаббл".
Международная космическая станция пролетает над Йеменом, на северо-востоке которого простирается раскаленная каменистая пустыня.
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16" со стартовой площадки космодрома Байконур.
"Хаббл" запечатлел галактику NGC 2273, которая выглядит как обычная спиральная с двумя рукавами, выходящими из центральной перемычки. Но внутри рукавов просматриваются другие кольца.
Исследователи, наблюдая вспышку новой звезды V906 в созвездии Киля, получили первые прямые доказательства того, что большая часть видимого света стала следствием ударных волн.
Космонавт Олег Скрипочка после посадки спускаемого аппарата пилотируемого корабля "Союз МС-15" с экипажем МКС в казахстанской степи.
Галактика NGC 4651 кажется безмятежной и мирной, но не стоит обманываться. Астрономы считают, что у нее есть страшная тайна: NGC 4651 поглотила другую галактику, чтобы стать той большой и красивой спиралью, какой мы видим ее сегодня.
Космический телескоп "Хаббл" зафиксировал распад кометы C/2019 Y4 (ATLAS). Это самые детальные на сегодняшний день изображения процесса разрушения ядра кометы.
Область звездообразования в туманности NGC 6357 созвездия Скорпиона, где звездные системы обмениваются астероидами, как наша Солнечная система четыре с половиной миллиарда лет назад.
Корабль "Прогресс МС-14" установил рекорд по времени полета до МКС. Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконур в 4:51 по московскому времени, через девять минут вывела грузовик на орбиту, а еще через три часа он пристыковался к станции. И все это — за три часа 20 минут.
Светящиеся оранжевые цепочки, снятые телескопом NEOWISE, представляют собой серию снимков астероидов Клото и Лина, вращающихся в главном поясе между орбитами Марса и Юпитера.
Недавно обнаруженная комета SWAN (лебедь) "отрастила" впечатляющий хвост. На снимке, сделанном в небе над Намибией в середине апреля, небесное тело запечатлено с неожиданно длинным сияющим шлейфом.