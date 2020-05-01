В НАСА надеются договориться о месте на "Союзе" в ближайшие дни

ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. НАСА и " НАСА и " Роскосмос " в ближайшие дни могут договориться о покупке одного дополнительного места на российском корабле "Союз", переговоры идут о цене, сообщил в пятницу на брифинге глава НАСА Джим Брайденстайн

"Думаю, мы очень близки к завершению переговоров, это может завершиться в ближайшие дни", - сказал он.

Брайденстайн подчеркнул, что сейчас идут переговоры о покупке одного места для доставки американского астронавта на МКС в октябре 2020 года.

"Наши обсуждения с "Роскосмосом" сейчас касаются цены, (нам) нечего больше предложить сейчас. Последние девять лет мы покупали поездки на российских "Союзах", и цена выросла значительно, сейчас мы пытаемся договориться о ней", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какие именно вопросы обсуждают НАСА и "Роскосмос".

Он не привел информацию о стоимости, которую НАСА заплатит за доставку астронавта на МКС.

По словам главы НАСА, решение о необходимости приобретения еще одного места будет принято позднее. "Мы хотим посмотреть, какова будет ситуация и тогда принять решение о том, понадобится ли нам еще одно место на "Союзе", - сказал Брайденстайн.

В НАСА подчеркнули, что с появлением у США собственных возможностей пилотируемых стартов стороны перейдут от платных полетов к взаимообмену местами на своих кораблях.

В декабре 2019 года гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о решении предоставить НАСА по одному месту на кораблях "Союз МС-17" со стартом в октябре 2020 года и "Союз МС-18" со стартом в апреле 2021 года. Это позволит агентству обеспечить пребывание на МКС как минимум одного американского астронавта до октября 2021 года на случай задержек стартов новых американских пилотируемых кораблей.