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РИА Наука
2020-05-01T20:05
https://ria.ru/20200501/1570874317.html
В НАСА надеются договориться о месте на "Союзе" в ближайшие дни
https://cdn21.img.ria.ru/images/154906/43/1549064329_0:0:1916:1077_1036x0_80_0_0_49fb8c4895c57fbd7651f12ed44f777d.jpg
РИА Новости

В НАСА надеются договориться о месте на "Союзе" в ближайшие дни

20:05 01.05.2020
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CC0 / lace0182 / NASA centre in FloridaЦентр НАСА в шате Флорида, США
Центр НАСА в шате Флорида, США
CC0 / lace0182 / NASA centre in Florida
ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. НАСА и "Роскосмос" в ближайшие дни могут договориться о покупке одного дополнительного места на российском корабле "Союз", переговоры идут о цене, сообщил в пятницу на брифинге глава НАСА Джим Брайденстайн.
"Думаю, мы очень близки к завершению переговоров, это может завершиться в ближайшие дни", - сказал он.
Брайденстайн подчеркнул, что сейчас идут переговоры о покупке одного места для доставки американского астронавта на МКС в октябре 2020 года.
"Наши обсуждения с "Роскосмосом" сейчас касаются цены, (нам) нечего больше предложить сейчас. Последние девять лет мы покупали поездки на российских "Союзах", и цена выросла значительно, сейчас мы пытаемся договориться о ней", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какие именно вопросы обсуждают НАСА и "Роскосмос".
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Он не привел информацию о стоимости, которую НАСА заплатит за доставку астронавта на МКС.
По словам главы НАСА, решение о необходимости приобретения еще одного места будет принято позднее. "Мы хотим посмотреть, какова будет ситуация и тогда принять решение о том, понадобится ли нам еще одно место на "Союзе", - сказал Брайденстайн.
В НАСА подчеркнули, что с появлением у США собственных возможностей пилотируемых стартов стороны перейдут от платных полетов к взаимообмену местами на своих кораблях.
В декабре 2019 года гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о решении предоставить НАСА по одному месту на кораблях "Союз МС-17" со стартом в октябре 2020 года и "Союз МС-18" со стартом в апреле 2021 года. Это позволит агентству обеспечить пребывание на МКС как минимум одного американского астронавта до октября 2021 года на случай задержек стартов новых американских пилотируемых кораблей.
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing. Первый тестовый пилотируемый полет Crew Dragon на МКС планируется 27 мая.
Космические новости в фотографиях, апрель 2020 года
© NASA, ESA/Hubble and the Hubble Heritage Team

NASA опубликовало эффектное фото межзвездного скопления "Столпы Творения" в туманности Орла, сделанное телескопом "Хаббл".

Столпы Творения в туманности Орел, снятые телескопом Хаббл
1 из 14

NASA опубликовало эффектное фото межзвездного скопления "Столпы Творения" в туманности Орла, сделанное телескопом "Хаббл".

© NASA, ESA/Hubble and the Hubble Heritage Team
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер

Международная космическая станция пролетает над Йеменом, на северо-востоке которого простирается раскаленная каменистая пустыня.

Грузовой корабль Прогресс МС-13 пристыкованный к Международной космической станции пролетает над Йеменом
2 из 14

Международная космическая станция пролетает над Йеменом, на северо-востоке которого простирается раскаленная каменистая пустыня.

© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
© КЦ "Южный" / Роскосмос / Перейти в фотобанк

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16" со стартовой площадки космодрома Байконур.

Старт ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-16
3 из 14

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16" со стартовой площадки космодрома Байконур.

© КЦ "Южный" / Роскосмос
Перейти в фотобанк
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер

Пересменка на борту Международной космической станции.

Пересменка на борту Международной космической станции
4 из 14

Пересменка на борту Международной космической станции.

© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
© ESA/Hubble & NASA, J. Greene

"Хаббл" запечатлел галактику NGC 2273, которая выглядит как обычная спиральная с двумя рукавами, выходящими из центральной перемычки. Но внутри рукавов просматриваются другие кольца.

NGC 2273 — спиральная галактика с перемычкой в созвездии Рысь
5 из 14

"Хаббл" запечатлел галактику NGC 2273, которая выглядит как обычная спиральная с двумя рукавами, выходящими из центральной перемычки. Но внутри рукавов просматриваются другие кольца.

© ESA/Hubble & NASA, J. Greene
© Фото : Franz Hofmann and Wolfgang Paech

Исследователи, наблюдая вспышку новой звезды V906 в созвездии Киля, получили первые прямые доказательства того, что большая часть видимого света стала следствием ударных волн.

Новая V906 Киля (отмечена указателем)
6 из 14

Исследователи, наблюдая вспышку новой звезды V906 в созвездии Киля, получили первые прямые доказательства того, что большая часть видимого света стала следствием ударных волн.

© Фото : Franz Hofmann and Wolfgang Paech
© Роскосмос/Иван Вагнер

Вид на вулканы Камчатки с борта Международной космической станции.

Несколько дымящих вулканов на Камчатке, снятые с борта МКС
7 из 14

Вид на вулканы Камчатки с борта Международной космической станции.

© Роскосмос/Иван Вагнер
© Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанк

Космонавт Олег Скрипочка после посадки спускаемого аппарата пилотируемого корабля "Союз МС-15" с экипажем МКС в казахстанской степи.

Член основного экипажа МКС-61/62 космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля Союз МС-15 с тремя членами экипажа Международной космической станции в казахстанской степи
8 из 14

Космонавт Олег Скрипочка после посадки спускаемого аппарата пилотируемого корабля "Союз МС-15" с экипажем МКС в казахстанской степи.

© Пресс-служба Роскосмоса
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© ESA/Hubble & NASA, D. Leonard

Галактика NGC 4651 кажется безмятежной и мирной, но не стоит обманываться. Астрономы считают, что у нее есть страшная тайна: NGC 4651 поглотила другую галактику, чтобы стать той большой и красивой спиралью, какой мы видим ее сегодня.

Спиральная галактика NGC 4651
9 из 14

Галактика NGC 4651 кажется безмятежной и мирной, но не стоит обманываться. Астрономы считают, что у нее есть страшная тайна: NGC 4651 поглотила другую галактику, чтобы стать той большой и красивой спиралью, какой мы видим ее сегодня.

© ESA/Hubble & NASA, D. Leonard
© NASA / ESA/Hubble Space Telescope

Космический телескоп "Хаббл" зафиксировал распад кометы C/2019 Y4 (ATLAS). Это самые детальные на сегодняшний день изображения процесса разрушения ядра кометы.

Фото распада кометы C/2019Y4 (ATLAS), сделанное космическим телескопом Хаббл
10 из 14

Космический телескоп "Хаббл" зафиксировал распад кометы C/2019 Y4 (ATLAS). Это самые детальные на сегодняшний день изображения процесса разрушения ядра кометы.

© NASA / ESA/Hubble Space Telescope
CC BY 4.0 / ESO / VVV Survey / D. Minniti. Acknowledgement: Ignacio Toledo / A stellar nursery in the Lobster Nebula (NGC6357).

Область звездообразования в туманности NGC 6357 созвездия Скорпиона, где звездные системы обмениваются астероидами, как наша Солнечная система четыре с половиной миллиарда лет назад.

Область звездообразования в туманности NGC 6357 созвездия Скорпиона
11 из 14

Область звездообразования в туманности NGC 6357 созвездия Скорпиона, где звездные системы обмениваются астероидами, как наша Солнечная система четыре с половиной миллиарда лет назад.

CC BY 4.0 / ESO / VVV Survey / D. Minniti. Acknowledgement: Ignacio Toledo / A stellar nursery in the Lobster Nebula (NGC6357).
© КЦ "Южный" / Роскосмос / Перейти в фотобанк

Корабль "Прогресс МС-14" установил рекорд по времени полета до МКС. Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконур в 4:51 по московскому времени, через девять минут вывела грузовик на орбиту, а еще через три часа он пристыковался к станции. И все это — за три часа 20 минут.

Запуск Ракеты Победы (ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Союз МС-14) к МКС со стартовой площадки космодрома Байконур
12 из 14

Корабль "Прогресс МС-14" установил рекорд по времени полета до МКС. Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконур в 4:51 по московскому времени, через девять минут вывела грузовик на орбиту, а еще через три часа он пристыковался к станции. И все это — за три часа 20 минут.

© КЦ "Южный" / Роскосмос
Перейти в фотобанк
© NASA / JPL-Caltech/UCLA

Светящиеся оранжевые цепочки, снятые телескопом NEOWISE, представляют собой серию снимков астероидов Клото и Лина, вращающихся в главном поясе между орбитами Марса и Юпитера.

Серия фотографий астероидов Клото и Лина, снятые телескопом NEOWISE
13 из 14

Светящиеся оранжевые цепочки, снятые телескопом NEOWISE, представляют собой серию снимков астероидов Клото и Лина, вращающихся в главном поясе между орбитами Марса и Юпитера.

© NASA / JPL-Caltech/UCLA
© Фото : Gerald Rhemann

Недавно обнаруженная комета SWAN (лебедь) "отрастила" впечатляющий хвост. На снимке, сделанном в небе над Намибией в середине апреля, небесное тело запечатлено с неожиданно длинным сияющим шлейфом.

Комета SWAN
14 из 14

Недавно обнаруженная комета SWAN (лебедь) "отрастила" впечатляющий хвост. На снимке, сделанном в небе над Намибией в середине апреля, небесное тело запечатлено с неожиданно длинным сияющим шлейфом.

© Фото : Gerald Rhemann
1 из 14

NASA опубликовало эффектное фото межзвездного скопления "Столпы Творения" в туманности Орла, сделанное телескопом "Хаббл".

© NASA, ESA/Hubble and the Hubble Heritage Team
2 из 14

Международная космическая станция пролетает над Йеменом, на северо-востоке которого простирается раскаленная каменистая пустыня.

© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
3 из 14

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16" со стартовой площадки космодрома Байконур.

© КЦ "Южный" / Роскосмос
Перейти в фотобанк
4 из 14

Пересменка на борту Международной космической станции.

© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
5 из 14

"Хаббл" запечатлел галактику NGC 2273, которая выглядит как обычная спиральная с двумя рукавами, выходящими из центральной перемычки. Но внутри рукавов просматриваются другие кольца.

© ESA/Hubble & NASA, J. Greene
6 из 14

Исследователи, наблюдая вспышку новой звезды V906 в созвездии Киля, получили первые прямые доказательства того, что большая часть видимого света стала следствием ударных волн.

© Фото : Franz Hofmann and Wolfgang Paech
7 из 14

Вид на вулканы Камчатки с борта Международной космической станции.

© Роскосмос/Иван Вагнер
8 из 14

Космонавт Олег Скрипочка после посадки спускаемого аппарата пилотируемого корабля "Союз МС-15" с экипажем МКС в казахстанской степи.

© Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
9 из 14

Галактика NGC 4651 кажется безмятежной и мирной, но не стоит обманываться. Астрономы считают, что у нее есть страшная тайна: NGC 4651 поглотила другую галактику, чтобы стать той большой и красивой спиралью, какой мы видим ее сегодня.

© ESA/Hubble & NASA, D. Leonard
10 из 14

Космический телескоп "Хаббл" зафиксировал распад кометы C/2019 Y4 (ATLAS). Это самые детальные на сегодняшний день изображения процесса разрушения ядра кометы.

© NASA / ESA/Hubble Space Telescope
11 из 14

Область звездообразования в туманности NGC 6357 созвездия Скорпиона, где звездные системы обмениваются астероидами, как наша Солнечная система четыре с половиной миллиарда лет назад.

CC BY 4.0 / ESO / VVV Survey / D. Minniti. Acknowledgement: Ignacio Toledo / A stellar nursery in the Lobster Nebula (NGC6357).
12 из 14

Корабль "Прогресс МС-14" установил рекорд по времени полета до МКС. Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконур в 4:51 по московскому времени, через девять минут вывела грузовик на орбиту, а еще через три часа он пристыковался к станции. И все это — за три часа 20 минут.

© КЦ "Южный" / Роскосмос
Перейти в фотобанк
13 из 14

Светящиеся оранжевые цепочки, снятые телескопом NEOWISE, представляют собой серию снимков астероидов Клото и Лина, вращающихся в главном поясе между орбитами Марса и Юпитера.

© NASA / JPL-Caltech/UCLA
14 из 14

Недавно обнаруженная комета SWAN (лебедь) "отрастила" впечатляющий хвост. На снимке, сделанном в небе над Намибией в середине апреля, небесное тело запечатлено с неожиданно длинным сияющим шлейфом.

© Фото : Gerald Rhemann
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РИА НаукаДжим БрайденстайнМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаРоскосмосНАСАSpaceXДмитрий РогозинСША
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