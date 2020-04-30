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2020-04-30T10:57
https://ria.ru/20200430/1570703874.html
Космические новости в фотографиях, апрель 2020 года
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570694213_0:144:1080:752_1036x0_80_0_0_5d77a7246f69ca2a9b15c1cf8a543f67.jpg
РИА Новости

Космические новости в фотографиях, апрель 2020 года

10:35 30.04.2020 (обновлено: 10:57 30.04.2020)
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой галерее — космические открытия апреля.
© NASA, ESA/Hubble and the Hubble Heritage Team

NASA опубликовало эффектное фото межзвездного скопления "Столпы Творения" в туманности Орла, сделанное телескопом "Хаббл".

Столпы Творения в туманности Орел, снятые телескопом Хаббл
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NASA опубликовало эффектное фото межзвездного скопления "Столпы Творения" в туманности Орла, сделанное телескопом "Хаббл".

© NASA, ESA/Hubble and the Hubble Heritage Team
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер

Международная космическая станция пролетает над Йеменом, на северо-востоке которого простирается раскаленная каменистая пустыня.

Грузовой корабль Прогресс МС-13 пристыкованный к Международной космической станции пролетает над Йеменом
2 из 14

Международная космическая станция пролетает над Йеменом, на северо-востоке которого простирается раскаленная каменистая пустыня.

© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
© КЦ "Южный" / Роскосмос / Перейти в фотобанк

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16" со стартовой площадки космодрома Байконур.

Старт ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-16
3 из 14

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16" со стартовой площадки космодрома Байконур.

© КЦ "Южный" / Роскосмос
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© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер

Пересменка на борту Международной космической станции.

Пересменка на борту Международной космической станции
4 из 14

Пересменка на борту Международной космической станции.

© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
© ESA/Hubble & NASA, J. Greene

"Хаббл" запечатлел галактику NGC 2273, которая выглядит как обычная спиральная с двумя рукавами, выходящими из центральной перемычки. Но внутри рукавов просматриваются другие кольца.

NGC 2273 — спиральная галактика с перемычкой в созвездии Рысь
5 из 14

"Хаббл" запечатлел галактику NGC 2273, которая выглядит как обычная спиральная с двумя рукавами, выходящими из центральной перемычки. Но внутри рукавов просматриваются другие кольца.

© ESA/Hubble & NASA, J. Greene
© Фото : Franz Hofmann and Wolfgang Paech

Исследователи, наблюдая вспышку новой звезды V906 в созвездии Киля, получили первые прямые доказательства того, что большая часть видимого света стала следствием ударных волн.

Новая V906 Киля (отмечена указателем)
6 из 14

Исследователи, наблюдая вспышку новой звезды V906 в созвездии Киля, получили первые прямые доказательства того, что большая часть видимого света стала следствием ударных волн.

© Фото : Franz Hofmann and Wolfgang Paech
© Роскосмос/Иван Вагнер

Вид на вулканы Камчатки с борта Международной космической станции.

Несколько дымящих вулканов на Камчатке, снятые с борта МКС
7 из 14

Вид на вулканы Камчатки с борта Международной космической станции.

© Роскосмос/Иван Вагнер
© Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанк

Космонавт Олег Скрипочка после посадки спускаемого аппарата пилотируемого корабля "Союз МС-15" с экипажем МКС в казахстанской степи.

Член основного экипажа МКС-61/62 космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля Союз МС-15 с тремя членами экипажа Международной космической станции в казахстанской степи
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Космонавт Олег Скрипочка после посадки спускаемого аппарата пилотируемого корабля "Союз МС-15" с экипажем МКС в казахстанской степи.

© Пресс-служба Роскосмоса
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© ESA/Hubble & NASA, D. Leonard

Галактика NGC 4651 кажется безмятежной и мирной, но не стоит обманываться. Астрономы считают, что у нее есть страшная тайна: NGC 4651 поглотила другую галактику, чтобы стать той большой и красивой спиралью, какой мы видим ее сегодня.

Спиральная галактика NGC 4651
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Галактика NGC 4651 кажется безмятежной и мирной, но не стоит обманываться. Астрономы считают, что у нее есть страшная тайна: NGC 4651 поглотила другую галактику, чтобы стать той большой и красивой спиралью, какой мы видим ее сегодня.

© ESA/Hubble & NASA, D. Leonard
© NASA / ESA/Hubble Space Telescope

Космический телескоп "Хаббл" зафиксировал распад кометы C/2019 Y4 (ATLAS). Это самые детальные на сегодняшний день изображения процесса разрушения ядра кометы.

Фото распада кометы C/2019Y4 (ATLAS), сделанное космическим телескопом Хаббл
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Космический телескоп "Хаббл" зафиксировал распад кометы C/2019 Y4 (ATLAS). Это самые детальные на сегодняшний день изображения процесса разрушения ядра кометы.

© NASA / ESA/Hubble Space Telescope
CC BY 4.0 / ESO / VVV Survey / D. Minniti. Acknowledgement: Ignacio Toledo / A stellar nursery in the Lobster Nebula (NGC6357).

Область звездообразования в туманности NGC 6357 созвездия Скорпиона, где звездные системы обмениваются астероидами, как наша Солнечная система четыре с половиной миллиарда лет назад.

Область звездообразования в туманности NGC 6357 созвездия Скорпиона
11 из 14

Область звездообразования в туманности NGC 6357 созвездия Скорпиона, где звездные системы обмениваются астероидами, как наша Солнечная система четыре с половиной миллиарда лет назад.

CC BY 4.0 / ESO / VVV Survey / D. Minniti. Acknowledgement: Ignacio Toledo / A stellar nursery in the Lobster Nebula (NGC6357).
© КЦ "Южный" / Роскосмос / Перейти в фотобанк

Корабль "Прогресс МС-14" установил рекорд по времени полета до МКС. Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконур в 4:51 по московскому времени, через девять минут вывела грузовик на орбиту, а еще через три часа он пристыковался к станции. И все это — за три часа 20 минут.

Запуск Ракеты Победы (ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Союз МС-14) к МКС со стартовой площадки космодрома Байконур
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Корабль "Прогресс МС-14" установил рекорд по времени полета до МКС. Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконур в 4:51 по московскому времени, через девять минут вывела грузовик на орбиту, а еще через три часа он пристыковался к станции. И все это — за три часа 20 минут.

© КЦ "Южный" / Роскосмос
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© NASA / JPL-Caltech/UCLA

Светящиеся оранжевые цепочки, снятые телескопом NEOWISE, представляют собой серию снимков астероидов Клото и Лина, вращающихся в главном поясе между орбитами Марса и Юпитера.

Серия фотографий астероидов Клото и Лина, снятые телескопом NEOWISE
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Светящиеся оранжевые цепочки, снятые телескопом NEOWISE, представляют собой серию снимков астероидов Клото и Лина, вращающихся в главном поясе между орбитами Марса и Юпитера.

© NASA / JPL-Caltech/UCLA
© Фото : Gerald Rhemann

Недавно обнаруженная комета SWAN (лебедь) "отрастила" впечатляющий хвост. На снимке, сделанном в небе над Намибией в середине апреля, небесное тело запечатлено с неожиданно длинным сияющим шлейфом.

Комета SWAN
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Недавно обнаруженная комета SWAN (лебедь) "отрастила" впечатляющий хвост. На снимке, сделанном в небе над Намибией в середине апреля, небесное тело запечатлено с неожиданно длинным сияющим шлейфом.

© Фото : Gerald Rhemann
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Союз МСПрогресс-МСОлег СкрипочкаСоюз-2Космос - РИА НаукаХабблНАСАФото
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