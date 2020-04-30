Космические новости в фотографиях, апрель 2020 года

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Корабль "Прогресс МС-14" установил рекорд по времени полета до МКС. Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконур в 4:51 по московскому времени, через девять минут вывела грузовик на орбиту, а еще через три часа он пристыковался к станции. И все это — за три часа 20 минут.