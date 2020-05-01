В Петербурге ожидают перелома в развитии эпидемии на майские праздники

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая – РИА Новости. Перелом в развитии эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Петербурге придется на майские праздники, и именно в этот период необходимо строго соблюдать установленные ограничения, считает губернатор Перелом в развитии эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Петербурге придется на майские праздники, и именно в этот период необходимо строго соблюдать установленные ограничения, считает губернатор Александр Беглов

"Уважаемые ленинградцы – петербуржцы! Поздравляю с наступившим и наступающим праздниками! Именно на эти дни придётся переломный момент в развитии эпидемии", - говорится в обращении Беглова в адрес горожан, опубликованном в пятницу на его официальной странице "ВКонтакте".

"От того, насколько ответственно горожане отнесутся к ограничительным мерам, зависит развитие эпидемии: она или пойдёт на спад, или мы столкнёмся со взрывным ростом заболевания. В этом случае нас ждут дополнительные ограничительные меры! Весь наш ресурс придётся потратить на тех, кто проигнорировал интересы большинства", - отметил губернатор Петербурга, попросив горожан проявить "терпение и здравомыслие".

По данным городского оперштаба, всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге подтверждено 4411 случаев COVID-19, прирост за сутки составил 349 случаев. Умерли 33 человека, выздоровели 779.

В Петербурге введен обязательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Остальным гражданам рекомендовано не покидать место проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, которая не приостановлена в соответствии с постановлением или связана с услугами по транспорту и доставке.

Также разрешено посещать ближайший магазин, выгуливать домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома и выносить мусор. Все граждане обязаны в общественных местах соблюдать дистанцию друг от друга не менее полутора метров.