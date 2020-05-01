В России запустили мобильное приложение, посвященное 75-летию Победы

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Мобильное приложение "75 лет Победы!" , в котором можно послушать военные песни, посмотреть документальные хроники и совершить онлайн-путешествие по городам-героям, запустили в преддверии 9 мая.
"В России День Победы — один из важнейших государственных праздников. Он напоминает о доблести нашей армии, героизме людей, жертвовавших собой ради будущих поколений. Наша Победа на много лет определила развитие общества, и мы не должны об этом забывать. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране и в мире социальная жизнь переходит в режим онлайн. Приложение поможет быть в курсе основных новостей, связанных с празднованием юбилея Великой Победы", - пояснили РИА Новости в редакции сайта may9.ru, выпускающей приложение.
Кроме того, для тех, кто хочет больше узнать про историю Великой Отечественной войны и совершить онлайн-путешествие по городам-героям и городам воинской славы, разработан исторический онлайн-квест "Вечные Звезды". Отмечается, что в аудиоконтенте приложения можно послушать песни Победы, а также подкасты, посвященные ключевым сражениям Великой Отечественной войны.
А проект "Письма с фронта" – настоящий народный архив фронтовых писем. В этом разделе можно не только загружать свои письма, но и знакомиться с архивом других пользователей. Поделиться фотографиями и историями своих родных можно в разделе "Домашний фотоальбом". Также с помощью приложения можно создавать тематические открытки.
Добавляется, что приложение можно скачать бесплатно на платформах iOS и Android.