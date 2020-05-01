В России запустили мобильное приложение, посвященное 75-летию Победы

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Мобильное приложение "75 лет Победы!" , в котором можно послушать военные песни, посмотреть документальные хроники и совершить онлайн-путешествие по городам-героям, запустили в преддверии 9 мая.

А проект "Письма с фронта" – настоящий народный архив фронтовых писем. В этом разделе можно не только загружать свои письма, но и знакомиться с архивом других пользователей. Поделиться фотографиями и историями своих родных можно в разделе "Домашний фотоальбом". Также с помощью приложения можно создавать тематические открытки.