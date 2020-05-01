На Украине при крушении одномоторного самолета погибли два человека

"В 16.26 (совпадает с мск - ред.) к спасателям поступило сообщение об авиационном происшествии в Днепровском районе неподалеку от улицы Березинская, вне населенного пункта. От службы "103" сообщили об аварии (падения) одномоторного малого воздушного судна "ГРУМАН" (на четыре места) с последующим горением. В результате аварии погибли два человека", - сообщается на сайте.