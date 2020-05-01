Женщина решила отметить окончание карантина и погибла

Гид из Антальи, 31-летняя уроженка Казахстана Олеся Суспицина отправилась на водопад после того, как местные власти сняли некоторые ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Девушка решила провести фотосессию в живописном месте. Однако после очередного снимка она сорвалась с высоты около 35 метров. Трагедия случилась на глазах у ее подруги.
Известно, что Олеся перелезла через защитное ограждение, а падение произошло после того, как она поскользнулась на траве. Тело девушки нашли в воде спасатели. Полиция признала происшествие несчастным случаем. Суспицину похоронят на родине, в Костанае.
Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. ВОЗ сообщила о более чем 3,1 миллиона зараженных, из которых около 218 тысяч умерли и порядка миллиона излечились.
Россия занимает восьмое место по количеству инфицированных. COVID-19 диагностировали у 114 431 человека (прирост за сутки 7,4%), из них поправились более 13 тысяч и 1169 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.