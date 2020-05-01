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Распространение нового коронавируса
2020-05-01T19:15
https://ria.ru/20200501/1570873145.html
Женщина решила отметить окончание карантина и погибла
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570872313_0:0:961:540_1036x0_80_0_0_8b9197d8929ba87eb56beeb44df66e49.jpg
РИА Новости

Женщина решила отметить окончание карантина и погибла

19:15 01.05.2020
322781
© Фото : страница в Facebook Олеси СуспицинойОлеся Суспицина
Олеся Суспицина
© Фото : страница в Facebook Олеси Суспициной
Олеся Суспицина. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Турции 31-летняя женщина сорвалась с обрыва, отмечая окончание карантина, сообщает Mirror.
Гид из Антальи, 31-летняя уроженка Казахстана Олеся Суспицина отправилась на водопад после того, как местные власти сняли некоторые ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Девушка решила провести фотосессию в живописном месте. Однако после очередного снимка она сорвалась с высоты около 35 метров. Трагедия случилась на глазах у ее подруги.
Известно, что Олеся перелезла через защитное ограждение, а падение произошло после того, как она поскользнулась на траве. Тело девушки нашли в воде спасатели. Полиция признала происшествие несчастным случаем. Суспицину похоронят на родине, в Костанае.
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Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. ВОЗ сообщила о более чем 3,1 миллиона зараженных, из которых около 218 тысяч умерли и порядка миллиона излечились.
Больше всего заболевших зафиксировано в США, Испании и Италии. Эти же страны лидируют по числу жертв вируса.
Россия занимает восьмое место по количеству инфицированных. COVID-19 диагностировали у 114 431 человека (прирост за сутки 7,4%), из них поправились более 13 тысяч и 1169 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
ограждение же не случайно там мать его стояло 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
1 мая, 19:21
Evgeniy Domichev
9011111
Так уже ж доказано, что этот вирус и на мозги плохо влияет. Вот ещё одно подтверждение.
1 мая, 19:20
Александр Невский
7530224
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