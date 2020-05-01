Зеленский заявил о приближении Украины к пику эпидемии COVID-19

КИЕВ, 1 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан праздновать 1 мая "не на все сто", а "максимум по 50", чтобы беречь иммунитет, по его словам, страна приближается к пику эпидемии COVID-19.
"Первого мая отмечается Международный день труда… Я поздравляю всех украинцев с днем труда. Сегодня такая ситуация, когда не зависимо от праздника самым актуальным является пожелание здоровья. А дальше на языке цифр. Давайте сегодня праздновать не на все сто, беречь иммунитет. Поэтому максимум по 50. Чтоб у всех нас было 36,6", - заявил Зеленский в видеообращении, которое в пятницу опубликовано на странице его офиса в Facebook.
Президент добавил, что Украина постепенно приближается "к пику" ситуации с коронавирусом. "Впереди решающий шторм. Но я верю, что мы выдержим и пройдем его вместе. Празднуйте дома", - отметил он.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он был продлен до 11 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины.
Премьер Украины Денис Шмыгаль 24 апреля обнародовал план правительства по выходу из карантина, который предусматривает пять этапов и может стартовать уже с 11 мая при условии благоприятной эпидемиологической обстановки.
Всего на Украине инфицирован 10861 случай коронавируса, умерли 272 больных, выздоровели 1413.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.