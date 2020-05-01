Коронавирус обнаружили еще у 31 жителя Марий Эл

"Официальная информация по Республике Марий Эл на 1 мая: 31 новый случай заболевания, 28 человек выписаны в связи с выздоровлением, 1 человек умер. Итого 597 заболевших, 332 человека выписаны в связи с выздоровлением, 3 человека умерло", - говорится в сообщении опрештаба.

По данным пресс-службы регионального минздрава, в инфекционных стационарах республики с коронавирусной инфекцией и с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 234 человека, из них 92 – с подтвержденным COVID-19. В тяжелом состоянии – 48 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 175, в состоянии легкой степени тяжести – 11 пациентов. Два пациента находятся на искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке нуждаются 102 человека.