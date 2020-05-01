Прокуратура проверит сообщения о раскопках на братской могиле под Истрой

"Прокуратура Московской области по сообщениям в СМИ и поступившему обращению проводит проверку информации о возможном нарушении действующего законодательства при использовании земельного участка, граничащего с воинским захоронением вблизи села Павловская Слобода в городском округе Истра", - рассказали в ведомстве.

Если прокуратура все же установит факт нарушения закона, меры реагирования будут приняты в кратчайшие сроки.

По сообщениям СМИ, одна из крупнейших в Подмосковье братских могил оказалась в центре скандала. Несколько лет назад на месте захоронения бойцов предприниматель начал раскопки и перезахоронения останков, так как земля перешла в частную собственность. Сотрудники Музея отечественной военной истории беспокоятся, что на этом участке вскоре начнется строительство.